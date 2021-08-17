多家知名对冲基金在滴滴被查前大量入股

新公布的文件显示，多家知名对冲基金此前对滴滴出行投下较大赌注。滴滴于6月上市，不久中国监管机构宣布对这家打车公司进行调查，导致其股价暴跌。

据路透社报道，周五公布的截至6月30日的文件显示，新加坡主权基金淡马锡购买了滴滴3300万份美国存托凭证(ADR)，T. Rowe Associates购买了1020万份。

老虎环球基金(Tiger Global Management LLC)和总部位于美国的Adage Capital Partners也披露了对滴滴的可观持股。亿万富翁索罗斯(George Soros)的基金购买了272万份滴滴ADR。

这些文件提供了更多关于一些全球投资者的信息，他们有可能受到滴滴市值突然大缩水的影响。

滴滴出行6月30日在美国首次公开上市(IPO)，发售了3.168亿份ADR，筹资44亿美元。7月2日中国网信办称对滴滴出行启动网络安全审查，该公司股价应声重挫。目前股价较上市首日下跌超过40%。

该季度期间，淡马锡还增持了好未来，并持有新东方170万份ADR，这两家在美上市的教育培训机构也受到中国监管风暴打击。

对冲基金必须每季度向美国证券交易委员会(SEC)提交名为“13F”的文件，外界得以一窥基金经理们截至6月30日止的持股情况，但该文件并不披露其入股日期。

因此，无法确定投资者买入滴滴股票的确切时间，也不清楚他们是赚还是赔。

一些投资者对其他中国股票的态度也似乎转冷，在当季减持中国科技巨擘的股票。

文件显示，总部在美国的Appaloosa LP将其所持110万份阿里巴巴ADS减持逾半。索罗斯基金管理公司出脱了其在百度和腾讯音乐的持股。

