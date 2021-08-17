中共原防范邪教办公室副主任彭波被开除党籍

原中共防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波被开除党籍。

据中共中央纪委国家监委网站报道，纪委对彭波立案调查后发现：彭波“背离党中央关于开展网上舆论斗争的决策部署，放弃对互联网阵地的管理，公器私用、靠网吃网，对抗组织审查。”

彭波还被发现违规接受公款宴请；大搞权钱交易，为亲属经营活动谋取利益；利用职务便利为他人在企业经营等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

纪委决定给予彭波开除党籍处分，将其涉嫌犯罪问题送检起诉。

公开资料显示，中央防范和处理邪教问题领导小组办公室是中共中央委员会、国务院综合协调防范和处理邪教问题工作的机构，又称“中央610办公室”。

2018年，根据中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》，“610办公室”职责被划归中央政法委员会、公安部。

彭波在网信办、国新办等官方网站的简历已被删除。

根据网上公开信息，64岁的彭波是湖南南县人，毕业于北京大学中文系新闻学，早年在传媒工作，曾任中国青年报社国际部副主任、中华工商时报社副总编辑、中国青年杂志社社长、中国青年出版总社副总编辑兼共青团中央网络影视中心总编辑。

2006年起，彭波调往中央外宣办，历任五局副局长、九局局长、十局局长；2012年起任国家网信办专职副主任，2015年被免去职务。

据《星岛日报》报道，他在2015年被调往中央政法委主管网络舆情。报道也说，和彭波同期担任“610办公室”副主任的柯良栋去年初由全国人大常委会副秘书长调任中国贸促会副会长，被视为贬职。

