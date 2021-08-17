北京市严禁学科类培训机构上市融资

北京市教委等部门要求，严禁校外培训机构资本化运作，学科类培训机构一律不得上市融资。

据中国央视新闻报道，今天（17日），北京市教委、人力社保局等单位共同举行《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》新闻发布会。介绍“双减”措施和新学期工作重点等情况。

在深化校外培训机构治理方面，一是严格审批准入，不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类培训机构。对现有学科类培训机构重新审核登记。

二是严格控制学科类培训时间，严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

三是规范培训服务行为，完善学科类培训管理服务平台动态掌握学科类培训的培训内容、培训材料、教师资质等信息。严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科培训，严禁提供境外教育课程。

四是强化经营活动监管，落实将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理的要求，科学合理确定计价办法，明确收费标准，坚決遏制过高收费和过度逐利行为。全面落实学科类校外培训机构预收费管理办法。

五是严禁资本化运作，严格落实中央有关要求，学科类培训机构一律不得上市融资。

六是加强校外培训广告管理等。