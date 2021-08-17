腾讯音乐称版权规则不会对在线订阅产生重大影响

中国在线音乐娱乐平台腾讯音乐高管周二表示，完全接受中国监管机构的政策，中国的版权规则不太会对在线订阅产生重大影响；公司稍早发布第二季获利超预期，受订户增加和广告业务提振。

据路透社报道，腾讯音乐高管在在业绩电话会上表示，相信中国监管层愿意促进音乐产业健康发展。

“我们会坚决及时遵循监管者的决定。这确实对我们的日常经营有影响，但我不认为这对我们的在线订阅会有特别大的影响。”公司执行董事长彭迦信表示。

腾讯音乐首席战略官叶卓东在同一场合表示，用户在过去多年被“教育”去订阅音乐服务。监管者希望促进行业的健康发展，而持久的变现模式也是其中的一部分。

叶卓东称，腾讯音乐二季度广告收入低于预期，因有关应用程序启动屏广告的监管意见要求提升用户体验。腾讯音乐将遵循监管指导，投资新的广告形式。

腾讯音乐周一盘后公布的第二季获利超过了华尔街预期，因广告业务回升，而且其音乐流媒体平台订阅量增加。今年以来腾讯音乐的市值已蒸发一半，受到中国政府对科技巨头的打压，以及禁止其母公司腾讯控股签订独家音乐版权协议的影响。

腾讯音乐周一美股收跌近9%，今年迄今该股跌幅已逾53%。上个月，中国市监总局责令腾讯及关联公司解除网络音乐独家版权。随后腾讯音乐承诺将全面遵守国家市场监督管理总局决定中提出的所有要求。