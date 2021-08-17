林郑承认净移出人口上升 称香港仍有吸引力

香港移民潮持续，统计处上周发表数字显示，今年年中香港人口的临时数字约为739万人，与去年年中人口约748万人相比，减少87100人，跌幅为1.2%；同期有89200人移离香港，“净移出”人数为75,300人。

据香港01报道，香港特首林郑月娥今日（17日）出席行政会议前见记者时说，香港市民有出入境自由，不否认近期的确人口“净移出”有所上升，但其中一个重要因素，是疫情下边境进出不便，大陆循单程证来港人士明显减少。

她相信，香港对于各地优秀人才而言仍有相当吸引力，政府的“优秀人才入境计划”可吸引来自世界各地的人才来港。

林郑表示，政府的优秀人才入境计划，容让全世界的优秀人才来港，她近年已增加计划的名额，招揽更多人才。据输入优秀人才及专才咨询委员会所指，最近的成功申请个案有所增加，因此有愈来愈多人才来港；去年施政报告提出的“杰出创科学人计划”，招募更多海外的出色科研人才来港，参与创科发展，至今已收到各资助大学合共超过100个提名，首批已有约40人的提名获通过，当中有部分来海外著名学府。

她指：“所以当香港有人离开的同时，我亦颇感乐观，在香港的自身优势，以及与融入国家发展大局、粤港澳大湾区下的机遇，我们能够找到更多人才。”因此她认为，对于海外企业而言，香港仍是一个合适发展、投资的地方，亦留意到外国企业对国安法的忧虑已消退。

根据香港政府于今年1月回覆立法会的数字，优才计划自2006年实施以来，至2020年共批出7127份申请，当中6179人来自中国大陆，占总数86.7%。行业分布方面，最多为金融及会计服务业，共1767人；资讯科技及电讯则有1625人，两者合共已占总数近半。

此外，有资深医学界人士辞职离港，医院管理局主席范鸿龄更明言，医护人手近月流失率上升与移民情况有关，情况令人忧虑。

