苏贞昌：若有“强国”要并吞 台湾会守护土地

台湾行政院长苏贞昌今天（17日）评论阿富汗局势时强调，如果有“强国”要并吞台湾，台湾一定会坚决守护这片土地，呼吁台湾各界不要内乱，也不要看台湾好像会乱起来，或有着台湾容易被人家吃下去的心态，自己唱衰自己。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，苏贞昌在回答记者提问时说，台湾民众之前在38年戒严时期不怕被杀被关，为台湾打开民主大门，今天还有“强国”要以武力并吞台湾，而台湾面对这个情况也不怕被杀被关。

苏贞昌指责一些人老是长敌人威风，减自己志气，并称从阿富汗活生生血淋淋的教训中，台湾更能感觉的“都是内部乱”，外部想要帮忙都没办法。他强调，要相信只有自己守住这片土地，别人才攻不进来、吞不下去。

苏贞昌称，总统蔡英文非常重视台湾跟各理念、价值相同的地区之间的互动，周边地区也都一直说，非常重视台海的稳定，并告诫外来武力不要妄想侵略台湾。

美国撤军后阿富汗迅速变天，重创美国领导公信力，也引发台湾舆论的自危情绪，担心“今日阿富汗，明日台湾”。

资深媒体人赵少康前天在面簿贴文，感慨形容阿富汗是台湾的前车之鉴，强调台湾要靠自己，不能自欺“老共不会打，老美会来救”。

曾任台湾驻新西兰代表的资深外交官介文汲认为，美军在阿富汗仓皇撤退、长期重金培植的政府军不堪一击，显示情报系统严重误判，令人质疑美国实践承诺的能力。台湾必须通过确保不独和重启两岸沟通，才能走向和平。

淡江大学战略研究所副教授、原台湾大陆委员会副主委黄介正则认为，美国连阿富汗都搞不定，许多人还认为一旦台海开战，美国肯定会协防台湾，那是“过于浪漫的想法”。