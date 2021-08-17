台帕旅游泡泡新规：无意愿打疫苗禁入境帕劳

因开放外来人员打疫苗，又可以自由行，台湾至帕劳的旅游团几乎满团，订单更是满到9月。不过，帕劳观光局台湾办事处出台了新规定，要求未打疫苗、入境不打疫苗者禁止入境。

据联合网报道，帕劳观光局台湾办事处公告，有鉴于国际疫情严重，台湾旅客若未接种过疫苗或无意愿到帕劳打疫苗是不允许入境的；除台湾飞帕劳的航班亦只有每周一班从关岛飞往帕劳的航班，对帛台旅游泡泡的旅客是相对安全的。

由于不少台湾旅客都有“混打”的需求，帕劳政府今上午紧急开会研商。帕劳观光局台湾办事处介绍，依帕劳卫服部通知，帕劳旅游泡泡疫苗接种规范是依据美国疾病控制与预防中心（CDC）的规定，以保障旅客的安全，凡是入境帕劳的台湾旅客无疫苗接种史，可选择辉瑞与娇生两种品项。

帕劳观光局台湾办事处介绍，8月19日后，莫德纳疫苗将无法提供给旅客接种，若旅客已在台接种过第一剂阿斯利康疫苗，到帕劳只能接种娇生（Johnson & Johnson）疫苗，目前帕劳疫苗储备量为2000剂的辉瑞和1000剂的娇生疫苗。

帕劳观光局台湾办事处介绍，帕劳现行入境规定为所有旅客皆须疫苗接种完成并提供疫苗接种证明，与阴性检验报告方可入境，抵帕劳后第五天再做一次检验，而帛台旅游泡泡并无此严格规定，帛台旅游泡泡由帕劳政府提供免费疫苗给入境旅客接种。

