中国拟修法确认三孩政策及配套措施

中国人口与计划生育法修正草案17日提请十三届全国人大常委会审议。草案明确，中国实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并将相关配套措施写入其中。

据中新社报道，中国现行人口与计划生育法于2002年施行，2015年实施全面两孩政策时进行了相应修改。此次人口与计划生育法修正草案主要有三部分内容。

一是优化生育政策。草案规定，采取综合措施，推动实现适度生育水平，优化人口结构，促进人口长期均衡发展；提倡适龄婚育、优生优育，实施一对夫妻可以生育三个子女政策；取消社会抚养费，删除相关处分规定，删除与三孩生育政策不适应的规定。

二是完善积极生育支持措施。具体包括五方面内容：采取支持措施，减轻家庭生育、养育、教育负担。要求医疗卫生机构开展围孕期、孕产期保健服务，加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导。推动建立普惠托育服务体系，提高婴幼儿家庭获得服务的可及性和公平性，规范托育服务。支持有条件的地方探索设立父母育儿假。在居住社区建设婴幼儿活动场所及配套服务设施，在公共场所、工作场所按规定配置母婴设施。

草案明确，有关税收、住房、教育等方面的支持措施，在相关领域法律法规或政策中予以研究规定。

三是保障计划生育家庭的合法权益。草案对全面两孩政策实施前的计划生育家庭，在现行法律规定的奖励扶助措施基础上，进一步完善相关规定：在老年人福利、养老服务等方面给予必要的优先和照顾；独生子女发生意外伤残、死亡的，给予全方位帮扶保障。