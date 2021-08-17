特斯拉在中国招聘公关及反垄断律师

在经历了一系列负面舆论事件和更严格监管后，美国电动汽车制造商特斯拉正寻求扩大其在中国的公关和法律团队。

特斯拉微信公众号“特斯拉招聘”发布的信息显示，该公司正在北京、上海、广州和南京等城市提供对外事务及公共关系的职位；同时，特斯拉还发布反垄断律师、数据隐私保护律师等职位，工作地点则为上海临港。

据路透社5月报道，知情人士透露，因安全及客服投诉在中国受到监督的特斯拉，正在加强与监管机构互动并扩编政府关系团队。特斯拉改变策略，更多地参与中国政策制定者的幕后互动，而以前这类互动相对较少，彰显特斯拉在认真对待其在中国市场遭受的挫折。

特斯拉今年在中国市场遭遇了一系列挫折。今年4月，一位女车主在上海车展上维权，此后一系列刹车失灵事件频频登上中国本地媒体头条；同样棘手的是，中国监管部门也加大对特斯拉的监管力度。

中国市场监管总局2月曾联合工信部等五部门，就异常加速、电池起火、车辆远程升级（OTA）等问题约谈特斯拉北京及上海公司，要求严格遵守中国法律法规，加强内部管理，落实企业质量安全主体责任，有效维护社会公共安全，切实保护消费者合法权益。

中国是特斯拉在美国以外的第二大市场，上周公布的数据显示，特斯拉7月在中国市场的汽车销量为32968辆，较6月的33155辆微降。