台军方否认有3万美军驻台

美国参议员科尼今天（17日）声称，美国有3万名派驻台湾的军人，但台湾军方否认这则信息。中国大陆官媒《环球时报》发文警告，如果确有3万美军驻台，大陆会立即武统台湾。

科尼（John Cornyn）在推特上称，美军现今在台湾的驻军人数比在韩国和非洲的美军人数多，也高于一两个月前在阿富汗的2500人。

综合台湾《自由时报》和三立新闻网报道，台湾军方低调地指这是“错误讯息”，也有台湾网民质疑这一数字，写道“我们何时有3万兵力驻台？”“我很确定我们现在没有兵力在台湾。”

有网民贴出维基百科的截图，显示这一数字应该来自1979年前的数据，并说：“你应该确实地点入维基百科连结”。维基百科的资料显示，驻台美军人数在越南战争期间曾上升至3万个，后来逐渐减少。

台湾英文新闻也指科尼的数据有误，并报道美国自1979年起就没有向台湾派驻军队。

《环球时报》在评论文章称，美在台驻军是碰都不能碰的底线，中国大陆政府和人民决不会接受美国在台湾有3万名军人。如果这是真的，环时相信中国大陆会立刻动用《反分裂国家法》，以战争方式消灭、驱逐在台湾的美国军队，同时武力收复台湾。

虽然有人称科尼错把1979年前的美军驻台情况当成了今天的数字，但是环时在文章中严正要求美国政府立即对科尼的帖文做出解释，也要求台湾政府立即解释。

文章称：“如果确有3万美国军队、哪怕是数量少于这个数字的美国军队在台湾驻扎，也是突破了底线的超级严重事态。那些美军必须立即限时无条件撤出，美国政府和台当局都要为此公开道歉。否则的话，我们相信全面的台海战争将迅速爆发，中国人民解放军必将消灭驱逐美军，解放台湾省，一劳永逸地解决台湾问题。”

文章也称，大陆学者怀疑科尼是在故意滋事，可能想试探中国大陆对美军在台驻扎这一信息的反应。