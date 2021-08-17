中国颁首部针对关键信息设施安全的行政法规

中国总理李克强日前签署国务院令，公布《关键信息基础设施安全保护条例》。《科技日报》称，这是中国首部专门针对关键信息技术设施安全保护工作的行政法规。

据新华社报道，自9月1日起施行的《条例》将针对网络攻击威胁事件等建立专门保护制度、明确各方责任、提出保障促进措施。

《条例》明确，重点行业和领域重要网络设施、信息系统属于关键信息基础设施。中国对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，依法惩治违法犯罪活动。

关于监督管理体制，《条例》规定，在中国国家网信部门统筹协调下，国务院公安部门负责指导监督关键信息基础设施安全保护工作。国务院电信主管部门和其他有关部门依照《条例》和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责关键信息基础设施安全保护和监督管理工作。

此外，《条例》也确运营者责任义务、保障和促进措施以及相关法律责任。

中国信息通信研究院院长余晓晖说，中国网络安全保护自此进入以关键信息基础设施安全保护为重点的新阶段。作为网络安全法的重要配套立法，《条例》积极应对国内外网络安全保护的主要问题和发展趋势，为下一步加强关键信息基础设施安全保护工作提供了重要法治保障。