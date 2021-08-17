港本土派人物张崑阳称向美申请政治庇护

香港本土派组织“民间外交网络”前发言人张崑阳，去年8月离开香港流亡后，昨天在社交媒体上说，已开始向美国政府申请政治庇护，同时将在美国约翰霍普金斯大学保罗尼采高等国际研究学院攻读硕士学位。

张崑阳昨天在面簿发文称，自己去年8月离开香港后，出于个人和身边人士的安全考量，不曾公开所在地点。但由于香港法庭已向他发出拘捕令，及参与民主派初选和国际游说等两条国安法潜在罪名，“我已经向美国政府开始了申请政治庇护的程序”。

他并提到，已获得美国约翰霍普金斯大学保罗尼采高等国际研究学院的奖学金及硕士班录取资格，“得以在华府进修更高阶的国际关系和有关美国政府运作的知识”。

张崑阳说，美国约翰霍普金斯大学保罗尼采高等国际研究学院在华盛顿甚至全世界都享负盛名，有不少研究生都会投身到美国国会和美国政府机关工作，担当外交官和官员幕僚。

他说：“我有幸得到这机会，一定会持续进修，了解更多地缘政治变化的趋势和最新华府动向。我亦希望将我自身的经验，影响目前和未来的外交官，持续将香港议题放在美国对中政策的核心之中，好好回馈香港。”

前“民间外交网络”发言人张崑阳，此前多次以“大专学界国际事务代表团”发言人的身份，与“揽炒团队”合办多个活动。随着多名被指为“揽炒团队”团伙的民主派人士被捕，张崑阳去年8月决定逃离香港。