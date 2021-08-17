下午察：迈向“德艺双馨”的中国艺人们

在中国多名艺人相继陷入失德风波之际，当地最具影响力的媒体之一湖南卫视率先作出表态——旗下80多名艺人已自发性签署承诺书，要做个德艺双馨、以人民为中心的艺人。

周一（16日），湖南卫视旗下在线视频媒体平台“芒果TV”透过官方微博发文说，与芒果TV签约的80余名艺人已自发性签署了《自觉践行崇德尚艺，努力做新时代文艺工作者承诺书》。

周一（16日），湖南卫视旗下在线视频媒体平台“芒果TV”透过官方微博发文说，与芒果TV签约的80余名艺人已自发性签署了《自觉践行崇德尚艺，努力做新时代文艺工作者承诺书》。（微博截图）

“芒果TV”说，希望号召广大文艺工作者为年轻一代树立榜样。“心怀敬畏，不忘初心，与芒果TV艺人一起向上、向善，努力做新时代文艺工作者！”据中国媒体报道，芒果TV签约的艺人包括杨烁、袁咏琳、丁当、齐思钧等。

这份承诺书的内容提到，艺人们要坚决抵制违法失德劣行，争做新时代德艺双馨文艺工作者，包括做主流价值观的弘扬者和守护者；不陷入“流量”的巢窠，不漠视公众人物的社会责任。

同时，承诺书要求艺人坚决抵制歪曲事实恶意炒作，营造风清正气的行业环境，例如自觉反对和抵制资本纵容、经纪公司包庇等不良倾向和现象；不哗众取宠赚取流量；不打法律“擦边球”等。

上述承诺书在发出不到24小时后，湖南卫视本台周二（17日）也在官方微博上发布了另一份名为《做合格的新时代文艺工作者，带头营造风清气正行业新风》的承诺书，并称湖南卫视主持人和艺人做了三点大方向的承诺：

一、坚守主流价值，终身崇德尚艺；二、潜心文艺创作，奉献时代精品；三、坚守行业底线，拒绝恶意炒作。

湖南卫视周二（17日）也在官方微博上发布了一份名为《做合格的新时代文艺工作者，带头营造风清气正行业新风》的承诺书。（微博截图）

包括何炅、谢娜、汪涵、王一博等在内的湖南卫视大牌主持人、艺人都签署了这份承诺书。

对于湖南卫视此举，有网民并不买账，认为承诺书仅是“形式主义”，因为没有写明违反的后果。“说谁不会啊”“要真的去做，而不是签个字废张纸……表面事情谁都会”“尽搞些虚的，再说了，这些签了承诺书的艺人你又敢保证有多少是干净的、有德的，都是些形式主义，中看不中用”。

但也有网民认为，湖南卫视处于中国娱乐圈的主流位置，率先带领旗下艺人表明态度，无疑是给最近丑闻频传的中国娱乐圈起到了警醒作用。“近来有不少艺人的艺德出现问题，承诺书非常有必要。”

包括何炅（左）、汪涵（右）等在内的湖南卫视大牌主持人、艺人，都签署了《做合格的新时代文艺工作者，带头营造风清气正行业新风》的承诺书。（互联网）

确实，中国娱乐圈近期风波不断，包括涉嫌诱奸未成年少女而被捕的“顶流”吴亦凡；遭爆料设局勒索前女友的选秀歌手霍尊；被爆曾在日本靖国神社前拍照而被官媒点名批判的演员张哲瀚；以及今年1月被爆到美国寻求代孕生下两个孩子，但在与男友分手后又想弃养的演员郑爽等。

这几名艺人的新闻不仅成为中国网民们的谈资，也突出了一个现象：民众对于娱乐圈不良文化以及明星私德的不满，已达到高峰。尤其吴亦凡事件曝光后，更引发了舆论对娱乐圈唯流量论与艺人自身品德的激烈辩论。

对此，官方显然已有定调。

周一（16日），由中国国家广播电视总局发展研究中心主办的国家广电智库，发表了一篇题为《“流量明星”模式亟待治理》的文章。

文章指出，演艺人员应明大德、守公德、严私德，在追求优质作品而非资本逐利中踏实打磨本领，锤炼德艺双馨，成为人民喜闻乐见的真正顶流明星，而非依赖人设和资本垄断炒作，在骗取“流量”中陷入德不配位遭受唾弃的尴尬境地。

在中国发展的加拿大籍艺人吴亦凡因涉嫌强姦罪，周一（16日）已被北京朝阳区人民检察院批准逮捕。图为吴亦凡2017年在美国加州洛杉矶出席电影首映礼。（法新社）

此前一天（15日），该智库也发表题为《坚决抵制明星失德失范行为，净化行业风气》的文章，称社会主义文艺对文艺工作者的要求是德艺双馨。

文章并呼吁企业要树立正确的价值观。“‘赚钱为本、流量为要’‘只要颜值高就是演技高，只要流量高就是品质高尚’，这样的价值追求终归难免伤及企业自身，事业很难取得长久的价值和长远的发展。”

文章还说，行业要建立约束机制和门槛机制，并指明星频频“犯事”，说到底还是行业内对明星艺德约束不够严格。

同一天，共青团北京市委机关报《北京青年报》也发文称，“在国家‘整治娱乐圈’的大趋势下，任何姑息和纵容明星劣迹的行为都是不被允许的”。

这篇题为《整治娱乐圈，不止“一封了事”》的文章说，整治娱乐圈的最终着眼点是整个中国的社会风气，是要以此为突破口来解决在精神文明领域“提倡什么”“反对什么”“树立什么”的问题。

文章也认为，政府应要建立一套完整的演艺人员失德事件的举报、调查和处理机制，建立艺人经纪公司或者签约企业的管理处罚机制，同时也应妥善管理社交媒体和内容平台的娱乐八卦热榜热搜，降低它们的炒作作用。

在如此频繁发文强调艺人品德、行业风气的背景下，加上近年对劣迹艺人毫不手软的处理，中国官方已经发出清晰的信号，不会任由明星群体凭着影响力躲在金钱资本的背后呼风唤雨、为所欲为，而是要求他们向当局认可的社会价值观与文化定位归队。

除了官方，中国民众的态度也是明星群体要关注的。这些年来，伴随着中国国势上升的，还有民族主义情绪，中国网民对于演艺人员“政治正确”的严格要求众所周知，浓烈的民族观已隐隐地镶嵌到了中国的商业运作。

中国演员张哲瀚早前被爆参观日本靖国神社后，被官媒接连批评，并因此痛失20多个代言。（微博）

早前被爆参观日本靖国神社，而被官媒接连批评，并因此痛失20多个代言的演员张哲瀚，就是个明显的例子；同样的，在中国大陆拥有高人气的台湾艺人小S（徐熙娣）也因为在社交媒体里提了一句“国手”（指台湾奥运选手）而“被台独”，一天内迅速被四个中国品牌解除代言，损失高达3200万新台币（156万新元）。

总而言之，中国艺人不可以选妃，不可以逃税，不可以吸毒，不可以去参观靖国神社，不可以称台湾为“国”。道德不正确，可能就会变成政治问题；政治不正确，一不小心也会变成道德问题。