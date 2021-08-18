北京发布严禁超标超前培训、教师有偿补课等“双减”具体措施

北京今天正式发布义务教育阶段“双减”具体措施。措施包括不得布置机械重复、惩罚性作业、小学一、二年级不布置家庭书面作业、不再审批新的学科类培训机构、严禁超标超前培训、严禁提供境外教育课程、严禁教师有偿补课、严禁划分重点班、实验班等。

根据央视新闻报道，新发布的《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》规定，学校要制定作业管理办法，建立作业校内公示制度，公开班级各学科作业，加强质量监督。作业必须在课内布置，坚持作业全批全改、及时反馈，加强面批讲解，作业难度不得超过国家课标。不得布置机械重复、惩罚性作业。严禁给家长布置作业或要求家长检查、批改作业。

《措施》还规定，小学一、二年级不布置家庭书面作业，可在校内适当安排巩固练习；小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟；初中书面作业平均完成时间不超过90分钟；不得要求学生自批自改作业；学生放学后应从事家务劳动，开展体育锻炼；学校对有特殊需要的学生应提供延时托管服务，可统筹安排教师“弹性上下班”；提供菜单式课后服务项目和内容供学生自愿选择 学校不得利用课后服务时间讲授新课。

在学科类培训机构方面，《措施》规定，不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类培训机构。对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步压减，动态清零无证机构。保留的学科类培训机构统一登记为非营利性机构。依法依规严肃查处不具备相应资质条件、未经审批多址开展培训的学科类培训机构。对已备案的线上学科类培训机构按要全面排查，并按标准重新审批准入。未通过审批的，取消其原有备案登记和互联网信息服务业务经营许可证。

校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。学科类培训时间不得与中小学校教学时间相冲突；线下培训结束时间不得晚于20点30分，线上培训结束时间不得晚于21点。线上培训要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟。严控广告宣传投放，加强校外培训广告管理；严禁学科类培训机构上市融资。

《措施》也规定，严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科培训，严禁提供境外教育课程。线上培训机构不得提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法。依法依规坚决查处超范围培训、培训质量较差、内容低俗违法、盗版侵权等突出问题。培训机构不得高薪挖抢学校教师；聘请在境内的外籍人员要符合国家有关规定，严禁聘请在境外的外籍人员开展培训活动。学科类培训机构对教师资质、收退费标准、培训内容等要在办学场所显著位置及网站进行公示。

《措施》还规定，严禁在职中小学干部教师参加校外培训机构或由其他教师、家长等组织的有偿补课；不得与校外培训机构合作，为校外培训机构介绍学生或提供学生信息；不得组织推荐或引导学生参加有偿补课。依法依规严肃查处教师校外有偿补课行为，直至撤销教师资格。

《措施》将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理；规定学校不得组织任何形式的招生、分班考试 严禁划分重点班、实验班；严格落实国家课程方案和课程标准，开齐开足开好国家规定课程，严格规范教材使用；并要求统筹做好面向3至6岁学龄前儿童和普通高中生的校外培训治理。