林郑警告港律师会若被政治凌驾或终止关系

继《人民日报》发表文章促香港律师会应选择搞专业不搞政治，香港特首林郑月娥昨天点名律师会，指若任何团体运作偏离其宗旨，被政治凌驾其专业，特区政府唯一的取向便是与其终止关系，情况如早前教育局终止与教协关系一样。律师会回应，作为业界与政府的桥梁，一直保持中立，时刻与政府有关部门沟通。

综合《星岛日报》和香港01新闻报道，律师会下周二改选理事会，11人争夺五个席位，目前自称“开明派”的反对派参选人占七席，若再赢四席或以上，律师会将“变天”。其中，被视为“开明派”的律师马秀雯（Selma Masood）最受关注，有报道指马秀雯于2019年曾接受美国报章访问，指在反修例活动期间，警察暴力不断升级。现任理事张达明日前以“个人名义”，推荐马秀雯、帝理迈、白乐德、罗彰南四人。

林郑月娥指出，香港有很多公民团体、专业组织和学生团体，若这些团体的运作已经偏离其宗旨，比如一个专业团体被政治骑劫或凌驾其专业，特区政府唯一取向是与其终止关系，就如早前教育局终止与教协的关系。她更点名律师会，指若该会被政治凌驾其法律专业，特区政府同样会考虑与其终止关系。

林郑月娥还说，政府与律师会的关系比教协更为深远，因律师会是香港重要的法律团体，港府就很多法律工作都会征询两个专业法律团体的意见。此外，不少法定组织和咨询组织亦很乐意委任由香港律师会推荐的人员，包括负责委任司法人员的司法人员推荐委员会、管理香港法援制度的法律援助服务局，在法律上也有让律师会推荐委员的机制。她表示，若律师会变成政治化团体，政府必须重新审视与其关系。

律师会会长彭韵僖对此回应，作为香港律师的自我监管及专业团体，律师会宗旨包括维持香港律师的专业水平及操守，以及考虑所有涉及业界利益的问题。作为业界与政府的桥梁，律师会一直保持中立，时刻与政府有关部门沟通，表达意见改善执业环境，并定期从法律角度回应不同议题的咨询。

中国官媒《人民日报》上周六发表评论文章说，香港律师会在香港法治中扮演重要角色，与法治同行是其本分，捍卫法治精神属其义务。

文章指出，律师会与反中乱港分子划清界限，就不会像“教协”一样轰然崩塌；拥护“一国两制”方针、遵守基本法，就不会像香港大律师公会一样走上穷途末路。同时，文章也提醒，律师会的认识可以再通透些，更加自觉地肩负起捍卫香港法治精神的责任来。