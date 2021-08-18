美参议员鲁比奥促拜登封杀TikTok

在中国政府对字节跳动（ByteDance）的一家关键子公司进行参股后，美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）要求美国总统拜登封杀字节跳动旗下的海外版抖音TikTok。

综合路透社和美国之音报道，鲁比奥发表声明说，中国政府现在持有北京字节跳动公司董事会三个席位中的一席， “拜登政府不能再假装TikTok并不受制于北京”，“即使在今天之前就很清楚，TikTok对个人隐私和美国国家安全构成严重威胁。北京激进的行为表明，它们把TikTok视作政党国家的延伸，美国也应按这种方式对待该公司。”

声明还说，“拜登必须立即采取行动，将字节跳动和TikTok移除”，“我们也必须建立一个标准框架，在一家高风险的外国应用程序被允许在美国通信网络和设备中运行之前，必须满足这个标准框架的要求。”

拜登政府今年6月撤销了特朗普时期对TikTok和微信发布的禁令。不过，美国商务部正在拜登的命令下，对这些应用和其他应用引发的安全担忧进行审查。商务部没有回应置评请求。

鲁比奥去年10月提出了“防范敌对平台法”（Adversarial Platform Prevention Act），要求对TikTok等海外高风险的应用软件贴上警告标签，并对美国数据的保存提出本地化的要求等。

据稍早前报道，北京字节跳动科技有限公司在4月30日的交易中，将1%的股份出售给由三家国有企业拥有的网投中文（北京）科技有限公司，网投中文可以任命一名公司董事会成员。据悉，拥有网投中文的三家中国国家机构包括一家由中国主要互联网监督机构支持的基金。