华为称不会放弃手机业务和海外市场

中国科技巨头华为技术有限公司轮值董事长郭平表示，华为生存没有问题，美国对华为卡脖子涉及到的是成本问题、工艺问题和时间问题，要靠有效的投入来解决。他同时也说，华为不会放弃手机业务，也绝对不会放弃海外市场。

根据证券时报网报道，华为心声社区昨天以一篇题为《在历史大转折中遇见更好的自己》的文章刊登了郭平与新员工座谈纪要。 郭平表示，华为生存没有问题。美国对华为卡脖子的是成本问题、工艺问题和时间问题。过去两年华为做得效果不错，管理层有信心，也有这样的支付能力。“不能打倒我的都会让我更坚强”，郭平说，“每一个员工勤恳地、卓有成效地工作，做出成绩，华为公司就会越来越好，美国就打不死我们。”

郭平还表示，针对整个产业链卡脖子问题，华为不惜打出自己的最后一发子弹，一定能够建立起这个产业链。相信将来，华为不仅能设计得出，能造得出，还能够持续领先。

郭平说，手机业务受到影响，但华为在全屋智能、音频、显示设备、运动健康等各个方面都获得了大的发展。“暂时关住这扇窗，同时也开了很多门。我相信我们消费者业务能活下来，我们不会放弃手机业务。”他强调，华为的原则是：华为不造车，帮车厂造好车。华为不会去开发房地产，但全屋智能，把家里所有东西万物互联，通过鸿蒙系统全部连接起来。

郭平也说，华为绝对不会变成一个只有中国市场的公司，绝对不会放弃海外市场。华为在海外能够生存，而且相信随着供应的改善，在海外还会有发展。至于个别国家的政策，并不影响整个华为在全世界的整体存在。公司也在努力跟有关的利益相关方进行沟通，加强与所在国的信任。

谈到5G，郭平说，5G在行业的应用，还处于一个发展的早期，5G的标准也还处在不断完善的过程中，把5G的潜能释放出来是华为的工作重点之一。至于6G，郭平表示，他个人预想，6G有可能是区域性的网络，用于工业应用，它有更低的时延、更高的传输速度，但可能没法建成一张全球性的漫游网络。把5G与人工智能、云、企业应用场景结合起来是当务之急。

华为本月6日在官网公布了今年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入3204亿元人民币（下同，669.3亿新元），同比下滑29.4%，净利润率9.8%。和去年9.2%的数据相比，净利润率有微弱提高。

在华为三大主营业务中，除了企业业务外，其他两项业务营收均有不同程度下滑，而手机等为代表的消费者业务营收下降幅度超过40%。