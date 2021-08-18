中国线上英语机构阿卡索裁员九成 老板疑似失联

消息指，中国一对一在线少儿英语机构阿卡索已完成最后一批裁员，接近3000人的总部团队已裁撤90%。一名阿卡索运营员工透露，自上月29日起，裁员已持续半个月之久。

根据腾讯新闻《一线》报道，成立于2013年的阿卡索是一家专注于为低幼儿童提供线上外教的培训机构。据了解，公司已在上周日（15日）完成最后一批裁员，但这些员工多数只拿到了60%的赔偿。当天，阿卡索深圳总部被警方、员工以及街道办的人员围堵，其创始人兼CEO王志彬已经失联。

资料显示，今年39岁的王志彬生于中国大陆，6岁移居香港。曾留学英国，获得电子工程学学士学位与通讯与信号处理学硕士学位。

阿卡索的外教资源来自菲律宾，总数达上万名。由于菲教成本较低，阿卡索的课时单价一般在20块（人民币，约4新元）左右，发展迅猛。从2016年首次对外公布融资消息以来，阿卡索迄今已完成九轮融资。

阿卡索去年还宣布签约中国影视明星夫妇佟大为、关悦为代言人。同年年底，阿卡索获得了由环球网颁布的 “2020年度影响力少儿英语品牌”及“2020年度影响力在线教育品牌”。

在“双减”政策落地一周后，王志彬曾在员工群里发布公开信，表示公司过去经历多次磨难，这次也不会有问题。但没过两天就开始裁员。被裁的首先是销售人员及在试用期的人员，后来是运营人员。

一位阿卡索员工表示，“完全没有任何征兆。”直到今年5月，阿卡索还在正常招人，每天都有新员工入职。

阿卡索今天在官方微信公众平台上还发布了王志彬署名的《致阿卡索全体用户的一封信》，称为响应“双减意见”，公司不得不调整发展战略，进行人员优化，但不存在网传的“跑路”“倒闭”等情况。

上月颁布的中国“双减”政策严禁培训机构聘请在境外的外籍人员开展活动，也不得开展面向学龄前儿童的线上学科类培训。受此影响，包括VIPKID、51talk、久趣英语、阿卡索等多家青少年英语外教直播课机构宣布，不再提供境外外教课服务。目前来看，阿卡索是受震荡最大的公司。