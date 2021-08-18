洪秀柱否认支持 朱立伦：我们私交很好

国民党前主席朱立伦周一登记参选党主席，因有挺前主席洪秀柱的国民党前副主席陈镇湘上将陪同登记，被解读为洪秀柱挺朱立伦，但随即被洪秀柱否认。朱立伦表示，他现在和洪秀柱私交相当好，洪秀柱要挺会自己出来，不会派代表，不要误解。

根据联合新闻网报道，朱立伦在一档节目中强调，当天登记，他从头到尾没有提到任何一件事跟洪秀柱有关，如果洪秀柱要支持某个候选人，她会自己出来，不会派任何代表。但没想到陈镇湘出来，某些媒体就解读代表洪秀柱，所以洪秀柱发声明是非常对的，不要造成误解，“一切等她居家隔离出来之后，有机会再向大家表达”。

朱立伦强调，“现在大家都知道这几年来，我跟洪主席、柱姐的私交相当的好”，不仅常常一起聊天，传LINE、传简讯，也就当时的事件（2015年“换柱”风波）对她公开和私下都多次表示抱歉。

朱立伦说，人生要经过一些挫折和错误，将来国民党可以做得更好，更强，“韩市长（指高雄市前市长韩国瑜）也是在人生挫折中不断的反省”。所以他也必须在挫折当中反省，他之所以能跟洪秀柱在私交上变成很好的朋友，因为他们都在挫折当中反省。

朱立伦还说，他不会把过去国民党发生过的事情做为攻击或是自我膨胀的借口，国民党走过的事情，发生过的事情，他自我反省，只要有机会大家可以一起来努力。

