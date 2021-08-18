百度启动美元债券发行交易

中国互联网巨头百度集团计划分两部分发行美元可持续债券。

据路透社报道，百度周三启动了5.5年期和10年期美元固定利率优先无担保可持续债券交易。该公司没有立即说明计划通过此次发债筹集多少资金。

据路透看到的一份销售文件，百度向投资者表示5.5年期债券的定价为美国公债收益率加115个基点左右，而10年期债券的定价将在美国公债收益率加150个基点左右。

该公司表示，打算将发债所筹资金用于偿还当前的债务，并为公司与环境、社会和公司治理(ESG)相关的项目提供资金。

该公司已委托美国银行、高盛和摩根大通牵头这项交易。

路透社的报道分析认为，在中国政府加强监管审查之际，百度的这项交易可能测试出全球投资者对中国科技资产的胃口。

在提交给美国证券交易委员会(SEC)的交易说明书中，百度承认中国对科技行业监管整顿的影响还不完全清楚。

中国国家互联网信息办公室7月发布“网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）”，办法要求，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

“措施草案仍没有明确相关要求是否适用于像我们这样，已经在美国上市并打算进一步进行股权或债务发行的公司。我们无法预测该措施草案的影响，”百度在交易说明书中说。

