深圳学区房“一夜入冬” 降价500万无人买

在政府措施影响下，深圳市学区房交易遇冷，有房子降价500万（人民币，约105万新元），仍无人问津。

据微信公众号“央视财经”报道，京东拍卖显示，深圳福田区港中旅花园一套116平方米的学区房，起拍价1969万元，比市场价便宜了500万元左右，但是直到拍卖结束也无人出价。

无独有偶，深圳优质学区房百花片区的长城花园，一套104.7平方米的房子，每平方米比市场价便宜了三万多元，但同样流拍。

学区房交易遇冷与近日出台的学区房新政有关。《深圳经济特区社会建设条例（草案征求意见稿）》8月1日公开征求意见。针对各界关注的教育公平问题，《草案》明确提出，推行大学区招生和办学管理模式，建立义务教育学校教师交流制度，以合理均衡配置教育资源，优化教育结构。

受访的深圳市民李女士告诉记者，她此前一直在看学区房，如果深圳推行大学区，原先想买的房源价值将大打折扣。

业内人士指出，由于此前深圳二手房市场对学区房的追捧，一些房源已经脱离了居住属性，变成了纯粹的市场炒作行为，一旦政策转向，这类房源将面临巨大风险。

目前，中国各地针对学区房的改革正在进行中。据不完全统计，今年以来已有北京、上海、广州、深圳、重庆、西安、厦门、成都、大连、南京、合肥、太原等超过10座城市出手，重拳整治学区房乱象。