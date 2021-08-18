美国撤离阿富汗后重申对台承诺

美国撤离阿富汗导致塔利班接管喀布尔后，引发台湾等盟友担忧， 美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)昨天说，“我们对盟友和伙伴的承诺是神圣不可侵犯的”，“我们对台湾和以色列的承诺一如既往地坚定。”

根据白宫网站发布的记者会实录， 沙利文是在回应有关台湾和其他地区人民担心美国将抛弃他们的问题时，作出上述回答。

针对有记者提问指，中国和俄罗斯正在宣传美国“在阿富汗的耻辱”，并警告台湾和其他盟友：“如果战争爆发，美国不会来帮助”，美国白宫发言人普萨基（Jen Psaki）回应说，“当然，我们正与中国和俄罗斯进行接触。”

普萨基补充说，“我们的信息非常明确”，美国会支持台湾，支持世界各地受中俄这种宣传影响的伙伴。“我们将继续用行动兑现这些承诺”。

另据中央社报道，台湾外交部今天表示，对美国政府重申坚定支持台湾表示由衷感谢。

外交部发言人欧江安说，拜登政府上任来，已多次强调对台湾的支持坚若磐石，并以实际行动续挺台湾。台湾政府将坚定不移地提升自我防卫能力，捍卫人民生命财产及自由民主的生活方式，并透过台美及区域合作，维护台海稳定，为印太区域长远的和平、稳定与繁荣作出贡献。

美国日前撤军阿富汗，引发舆论质疑“今日阿富汗，明日台湾”。中国大陆官方媒体《环球时报》周一发表的评论文章称，华盛顿抛弃了阿富汗，这是否是台湾未来命运的某种预兆呢？文章奉劝民进党别让局势走到战争爆发那一步，应对死抱美国大腿对抗大陆的路线做重大调整。