190万条吴亦凡参演短视频被下架

中国多家视频平台昨晚发声明称，已下架吴亦凡的影视综艺节目。截至昨天上午10时，全网合计处理相关短视频节目达190万条、影视综艺节目7000部次。目前仍在继续开展有关节目内容的排查和处置。“全网处理吴亦凡参演短视频190万条”的话题也登上微博热搜榜。

根据“国家广播电视总局”微信公众号消息，中国网络视听节目服务协会就吴亦凡作品下架一事回答说，协会坚决支持会员单位采取的联合行动，支持下架吴亦凡参演的影视综艺节目。

协会重申，绝不为违法失德人员提供出镜发声的机会和平台，绝不让这些人员和作品在网络视听行业有立足之地。娱乐圈不是恣意妄为的法外之地。一些明星艺人不讲职业道德，缺乏艺术操守，突破法律道德底线，金玉其外，败絮其中，理应受到严厉的惩罚，必须付出应有的代价。

协会说，文艺的使命在于铸造灵魂，文艺作品的价值在于启迪思想、温润心灵、陶冶人生。全体会员单位要切实承担起社会责任，进一步严格演员与嘉宾选用，坚决抵制追星炒星、“泛娱乐化”等不良倾向，坚决抵制违法失德人员发声出镜，坚决杜绝“流量至上”、拜金主义等畸形价值观传播，切实树立行业新风正气，共同营造向上向善的网络空间。

协会还说，优酷、爱奇艺、腾讯等各大网络视听平台已经下架了吴亦凡的相关作品；与吴亦凡有品牌合作的腾讯视频更是在事件发生伊始便迅速向其发出解除合作通知、终止一切合作；芒果TV日前联合80余位艺人签署了《自觉践行崇德尚艺努力做新时代文艺工作者承诺书》；百度已经给吴亦凡打上了“违法失德艺人”数据标签；微博已经禁言了吴亦凡个人和工作室的帐号等等。

协会指出，这充分说明，各会员单位越来越重视自身所担负的社会责任，坚决将社会效益放在首位，自觉抵制违法失德艺人。我们相信，全体会员单位一定能承担滋心涵情、成风化人的使命责任，共同维护网络视听清朗空间，始终做社会主义核心价值观的坚定守护者和践行者。



协会下一步将继续加强对各会员单位的宣传教育，加强从业人员培训，以及更加有力地推进行业自教自律，完善规则，健全机制。

今年30岁的加拿大籍中国顶流明星吴亦凡上月卷入性丑闻后，众多代言品牌商解约割席，中国多家官媒也对此发声表示关注。

北京市朝阳区人民检察院前天（16日）通报，对犯罪嫌疑人吴亦凡以涉嫌强奸罪批准逮捕，案件最快明年1月受审。