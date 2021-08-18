下午察：解放军要核实驻台美军人数？

美国共和党参议员科宁（John Cornyn）美东时间周一（16日）晚上在推特上声称，台湾驻有3万名美军。一石激起千层浪，中国大陆官媒《环球时报》迅猛回应，恫言若科宁所言属实，北京会“立即发动解放台湾战争”。

虽然相关推文随即在13个小时后被删除，但“解放台湾”等言论已在大陆舆论场熊熊燃起，不少大陆网民呼吁解放军“上岛核实一下（美军人数）”。科宁发文又撤文的动机也引起多方猜测。

引起轩然大波的推文

在阿富汗政局变天、美国总统拜登从阿撤军的行动受到千夫所指之际，科宁的推文列举了美国当今在世界各地的驻军人数，将之与此前在阿富汗的2500名驻军人数进行了对比。这位参议员辩称：“这些数字表明，我们以相对较少的部队接触实现了稳定，并且取得最近没有人员伤亡的良好记录。”

根据科宁的推文，美军在韩国有2万8000名、德国有3万5486名、日本有5万名、台湾有3万名、非洲有7000名，而在阿富汗有2500人。

科宁声称，目前在台湾有3万名美军士兵。（推特截图）

科宁似乎是想通过对比来突出近年在阿美军人数之少，但众人将目光投向了他列出的驻台美军人数上。

不少网民在推特上质疑科宁的数据：“这是个危险的错误。台湾没有3万美国驻军！台湾没有美军基地。”“我们在台湾有驻军？真是个新鲜消息。”

台湾在野的国民党推特账号当天也回复了科宁的推文：“台湾没有3万美国驻军！最后一个美国驻军离开，是在1979年5月3日。”

有网民指出，科宁提出的“3万美军驻台”可能是他从维基百科（Wikipedia）上摘取的旧信息。

据维基百科“美军协防台湾司令部”这一条目，该司令部于1955年4月至1979年4月在台湾有约3万名军人。

美国有线电视新闻网（CNN）指科宁的数据“完全不正确”。CNN引述美国国防部的数据指，截至6月30日，台湾有30名美军现役人员和15名为国防部工作的文职人员。

右翼的美国传统基金会（Heritage Foundation）2004年10月的一份报告则说，从1954年开始，美国在香港和台湾部署了数千名军人，在台美军人数从1954年的4174人，增至1958年的1万9000人峰值，然后稳定在4000至1万人之间，直到1977年。报告指美国军队于1973年开始撤出台湾，所有部队于1979年撤出。

科宁声称美军现今在台有3万人，显然是错误的。

科宁何许人也

今年69岁的科宁是来自德克萨斯州的美国联邦参议院共和党籍资深参议员。（路透社）

今年69岁的科宁是来自德克萨斯州的美国联邦参议院共和党籍资深参议员，现任参议院情报委员会成员。他于2002年成为德克萨斯州联邦参议院议员，也曾在2007年到2011年期间出任共和党参议院全国委员会主席。

在弗吉尼亚大学法学院取得法学硕士后，科宁曾在1985年至1991年担任德克萨斯州第37区域法院法官，后被选为德州最高法院的陪审法官。1998年至2002年间，科宁担任德州总检察长。

据路透社报道，科宁一贯对支持加强美国与台湾的关系直言不讳。就在上个月，美国跨党派参议员提出的“台湾伙伴关系法案”受到科宁的支持。该法案旨在推动美国国民警卫队与台湾成立“伙伴计划”。

而早在2018年，科宁就与参议院军事委员会议员殷荷菲（James Inhofe）致函美国时任总统特朗普，要求特朗普政府允许出售F-35型战斗机给台湾。

中国大陆的反应

中国大陆官媒《环球时报》在科宁发布涉事推文当天（北京时间17日）就迅速发出“锐评”文章说：“美国在台湾驻军严重违反中美建交协议，以及中美之间所有政治文件，严重违背国际法，甚至也严重违背美国的国内法。这形同于对中国台湾省实施军事入侵和占领，这是对中华人民共和国的宣战行为。”

中国大陆官媒《全球时报》猛烈回应科宁的推文，称若真有3万美军在台湾，就立即发动解放台湾战争。（网络截图）

文章严正要求美国政府立即对科宁的推文做出解释，也要求台湾立即做出解释。

该报在另一篇报道中写道：“我们不能排除美国真的在台湾藏了3万驻军，然后被这个美国国会参议院情报委员会的资深政客说漏了的可能性”。文章意味深长地写道：“或许，我们应该派人去台湾好好查查这件事了。”

《环球时报》国际版当天在推特发文说：“（科宁的）推文可能是一个令人瞠目结舌的错误，或者是一个‘白痴’参议员的炒作，但这足以让人看到美国政客在台湾海峡的关键问题上是多么不负责任。”

《环球时报》国际版当天在推特发文说，科宁的足以让人看到美国政客在台湾海峡的关键问题上是多么不负责任。（网络截图）

《环球时报》总编胡锡进昨天也环球网微信号上发文，指如果台湾真的驻扎3万美军，中国政府和中国人民决不会接受，“我们相信国家会立刻动用《反分裂国家法》，以战争方式消灭、驱逐在台湾的美国军队，同时武力收复台湾。”

根据中国人大网，2005年3月14日在全国人民代表大会第三次会议通过的《反分裂国家法》第八条列明：“‘台独’分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实，或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变，或者和平统一的可能性完全丧失，国家得采取非和平方式及其他必要措施，捍卫国家主权和领土完整。”

值得一提的是，中国大陆官媒曾多次称，美军入台之际，就是武统台湾之时。不过，美军军机今年6月6日、7月15日、7月19日曾三次在台湾降落，其中一次是搭载现役美国国会议员访台，还有两次任务并未对外公开说明，这都让大陆舆论沸腾。

中国国防部发言人吴谦7月15日曾警告称：“台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。任何外军飞机降落我领土都必须经中华人民共和国政府许可，任何外国舰机擅闯我领空的行为，都将引发严重后果。”胡锡进7月20日则发微博称：“要说的话也都说了，接下来的就是行动了。”

科宁为何删文

科宁删推文，最直接的原因或是意识到自己的数据是错的。但延伸来看，北京的反应也是不得不考虑的。

台湾中时电子报今天一篇评论就指出，中国人民解放军东部战区昨天公布在台湾西南、东南等周边海空域进行军演，其中一个目的就是回应科宁的推文，“等于是间接警告美国政客，不要对台湾有妄想”。

中国大陆一名匿名学者昨天接受《环球时报》采访时则表示怀疑科宁发该推文是在故意滋事，可能想试探中方对美军在台驻扎这一信息的反应。若是这样，科宁达成目的后自然删了贴文。

无论如何，科宁删除的推文截图在互联网上疯传，覆水难收，近期本已高涨的“武统台湾”情绪在大陆社交媒体上更是沸腾。

不少网民说，删了也没用，解放军应上岛核实一下。