张文宏微博再发声：希望未来抗疫常态化专业化

上海市昨（18日）晚新增一例新冠本土确诊病例。知名抗疫专家张文宏通过自己的微博“张文宏医生”发文，称“给大家汇报下这几天做的事情”。他指出，未来抗疫常态化与专业化之后，民众有希望过上正常的日子，就像没有疫情发生一样。

张文宏介绍，他从周一到周三都在工作。周三上午上班途中，他接到卫健委通知，上海松江中心医院工作人员例行核酸检测发现阳性，随即赶到松江区疾控参加会议。

对于这例新增的本地确诊病例，张文宏指出，上海市的防控体系做到了早、快、广。他说，在大流行时代，还是经常会面临输入或者本土病例的挑战，出现一例或几例的病例并不奇怪。但是只要抗疫常态化与专业化之后，还是有希望过上正常的日子的。

张文宏写道：“有人问我，你最希望的抗疫场景是怎样的，我的回答是上班下班，抗疫在正常有序进行，就像没有疫情发生一样。因为一切都纳入了正常化轨道。”

张文宏认为，目前国际的抗疫形势依然非常严峻，中国仍然面临巨大的疫情挑战。但是必须有着坚定的信念，国家采取的抗疫策略是目前最适合自己的策略。“鞋子合不合脚，自己穿了才知道”。

张文宏最后写道：“我不发微博是常态，发微博是非常态。”

张文宏7月29日在微博发文认为，世界要学会与病毒共存，被部分中国舆论批为“投降主义”。此后，又有网民称其博士论文抄袭。昨晚的微博是张文宏自7月29日以来首度公开发声。