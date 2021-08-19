腾讯警告投资者科技行业将受到更多监管

腾讯控股警告投资者，准备好面对中国科技行业的更多监管措施。

据彭博社报道，腾讯总裁刘炽平周三告诉分析师，预期未来会有更多监管措施出台。他并表示这应该是意料之中的，因为考虑到互联网行业的规模和重要性，之前的监管相当宽松。

刘炽平周三还警告说，中国对校外补习的监管将对腾讯未来几个季度的利润产生影响。

腾讯此前公布的季度营收增长速度放慢至2019年初以来最低。该公司的核心移动游戏业务也降温，因为它减少了未成年人的游戏时间，这是当局应对社会弊端和进行财富再分配行动的一部分。

长达数月的整顿行动导致中国股票万亿美元市值的损失，并冲击了教育和网约车等诸多行业。腾讯截至6月底的三个月里营收增长20%，至1383亿元人民币（290.61亿新元），符合彭博调查经济学家平均预期的1382亿元。

来自中国政府的审查越来越多，以及与诸如字节跳动等公司的竞争加剧，促使这家中国最有价值的公司加入劲敌阿里巴巴的行列加大支出，将更大一部分利润投入云服务、游戏和短视频等领域。虽然腾讯本身不是任何调查的目标，但其在现代中国经济中的巨大影响力使其变得容易遭受冲击。

该公司本季度净利润为426亿元人民币，高于预期的308亿元，部分原因是其全球投资带来超过200亿元的收益。腾讯主要股东Prosus的股价在财报公布后一度上涨6％，但在高管们讨论了北京方面加强监管的前景后，该股回吐了部分涨幅。

腾讯的财务前景至少有一个积极信号。当被问及北京方面将开始撤销关键科技企业的优惠税率可能性时，该公司高管表示其有效税率在2021年剩余时间内应该会保持稳定。

监管机构上个月责令腾讯音乐解除网络音乐独家版权，并终止腾讯牵头的两家游戏流媒体平台的合并。之后，官方媒体开始关注青少年网络游戏成瘾问题，促使腾讯在其手机游戏中引入更加严格的儿童保护措施。而且，在政府叫停营利性学科培训辅导之后，腾讯投资的猿辅导、VIPKid这样的初创公司可能被下调估值。

腾讯核心的游戏业务收入增长了12％，是2019年第三季度以来的最低增速。该部分业务在2020年占据了中国视频游戏市场约一半的份额，但仍主要围绕老牌游戏《和平精英》和《王者荣耀》展开。

根据研究机构Niko Partners跟踪的数据，腾讯今年迄今已入股了76家游戏公司，其中大多数是鲜为人知的独立开发工作室。相比之下，该公司去年只进行了31笔游戏行业的投资。

在线广告收入增长23％，因互联网服务和消费必需品客户的支出盖过了教育相关支出下降的影响。该公司表示，金融科技和其他商业服务收入增长40％，反映了数字支付交易的增加。