孟晚舟引渡案结束审理

华为首席财务官孟晚舟引渡案的审理阶段18日在不列颠哥伦比亚省高等法院全部结束，法院没有立即宣布判决结果。

综合温哥华太阳报、路透社和中国央视报道，法官霍尔姆斯（Heather Holmes）决定，下一次听证会定在当地时间10月21日，介时她可能会宣布裁决日期。

路透社的报道称，在庭审最后阶段，加拿大政府检察官弗雷特（Robert Frater）对法庭说，辩护“在事实上和法律上都是失败的。你们应该不难发现，不诚实的行为足以构成...欺诈。”

“在这个国家，没有人比孟女士获得了更公平的引渡听证，”他补充说。

孟晚舟的律师团队则认为，她的引渡应该暂停，部分原因是美国在总结针对孟晚舟的证据时误导了加拿大，美国前总统特朗普对该案的评论影响了她可能面临的任何审判，而且并不存在真正的欺诈。

但加拿大检察官坚持认为，美国针对孟晚舟的诉讼案是有效的，并强调引渡的标准很低。

如果法官最终作出引渡的裁决，还将交由加拿大司法部长最后拍板。

中国央视的报道分析称，法官显然是希望把这个案件交由大选之后新上任的加拿大司法部长来处理，也就是10月下旬或之后再公布。

不论结果如何，孟晚舟的法律团队都可以发起上诉。路透社引述观察人士指出，本案最终可能拖延数年。

华为在电邮记者的声明中写道：“从一开始，华为就对孟女士的清白充满信心，并信任加拿大的司法系统。 因此，华为一直支持孟女士追求正义和自由。 ”