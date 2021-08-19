腾讯再投500亿助力共同富裕

中共中央财经委员会17日召开会议，表示要分阶段促进共同富裕后，腾讯隔日宣布，再次增加500亿元（人民币，下同，约100亿新元）资金，启动“共同富裕专项计划”。

据腾讯官方微信报道，腾讯为践行企业发展使命，在高质量发展中促进共同富裕，继投入500亿元启动“可持续社会价值创新”战略后，腾讯宣布再次增加500亿元资金，启动“共同富裕专项计划”，并深入结合自身的数字和科技能力，在诸如乡村振兴、低收入人群增收、基层医疗体系完善、教育均衡发展等民生领域提供持续助力。

这意味着四个月内，腾讯已连续规划投入1000亿元资金。

中央财经委员会8月17日召开会议要求，分阶段促进共同富裕，允许一部分人先富起来，先富带后富、帮后富。

腾讯公告，作为一家在改革开放大潮中成长起来的中国科技企业，腾讯在发展中也在不断思索如何依靠自身技术和数字化能力助力社会发展，从而更好地“取之于社会，回馈于社会”。

一方面，腾讯支持未来和未知领域探索，助力中国可持续长远发展；另一方面，更把目光投向社会普惠事业，依托技术能力，为更多人增进福祉和创造机会，实现生活质量的提升。

从用途和方向来看，腾讯今年这两笔各500亿元资金投入，一个着眼未来，一个立足当下。

4月投入的首期500亿元资金“可持续社会价值创新”项目，更多着眼于基础科学、教育创新、碳中和、FEW（食物、能源与水）、养老科技和公益数字化等领域的前瞻性探索。

而本次启动的“共同富裕专项计划”，则更呼应当下关切，聚焦在带动低收入增收、帮助医疗救助完善、促进乡村经济增效、资助普惠教育共享等切实带后富、帮后富的领域，长期、持续提供支持。

