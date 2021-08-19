美国将限制部分中国赴美航班载客量

美国运输部周三宣布，将限定部分中国赴美航班以40%的客座率运行四周。之前中国政府对美国联合航空公司的四个航班实施类似限制举措。

据路透社报道，中国8月6日对美国联合航空实施限制措施，因其7月21日由旧金山飞往上海的航班有五位乘客核酸检测为阳性。

美国运输部的这项命令称，该部将对有定期中美航线的四家中国航空公司由中国飞美国的单程航班以40%的客座率运行四周。

联合航空和中国驻华盛顿大使馆没有立即发表评论。

美国政府说，中国的“熔断”政策违反了两国的航空服务协议，并“让航空公司因乘客抵达中国后被检测出新冠阳性而承担不应有的责任”。

运输部补充说，航空公司“没有办法独立核实中国当局声称的阳性检测结果。此外，没有办法确定乘客可能在哪里或什么时候感染。”

中国当局给了美联航三个选择：取消两个旧金山到上海的航班；运营两个没有乘客的航班；或者以不超过40%的客座率运营四个航班。

从8月11日开始对美联航四个旧金山至上海的航班实施这些限制。

拜登政府表示，它将对四个周三的航班实施四周相同的限制举措--中国国航、中国东方航空、中国南方航空和厦门航空各一个航班。

这些限制举措推出之际，正值许多中国学生要前往美国开始秋季课程。