新东方和英孚教育将吸收华尔街英语学员

英孚教育（EF）8月14日发布声明称，将为华尔街英语的学员提供免费的线上课程后，新东方上海学校8月18日也公告，新东方成人英语向上海华尔街学员提供一个月免费课程。

据澎湃新闻报道，拥有50多年历史“华为街英语”频传破产，目前中国门店均已关闭，许多学员的课程还未完成，涉及课程金额达到数亿元。

英孚教育集团8月14日发布声明称，愿意为受此次事件影响的学员提供一系列帮助：如果华尔街英语的学员无法完成他们原本的课程，英孚将会提供免费的线上课程，并为选择升级到英孚在线或线下课程的华尔街英语学员提供大幅度折扣。

英孚教育8月18日发布相关处理后续举措，让华尔街英语学员先登记相关信息，将在课程细则确定后进行公示并与学员联系。

针对华尔街英语的教职员工，英孚还设置了专属招聘通道。

新东方上海学校8月18日宣布，对于华尔街英语上海地区的在读学员，新东方上海学校英语学习中心将会提供1个月免费线下选修课。

对于新东方、英孚的举措，有学员点赞，也有人质疑是出于营销目的的“二次割韭菜”。

对此，新东方和英孚英语都申明：与华尔街英语无任何商业合作关系，出于企业责任与同理心，愿意为受此次事件影响的学员提供一系列帮助。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，作为从事英语培训的机构，新东方、英孚做出这样的表态，是从自身的商业利益来考虑的，无可厚非，华尔街英语目前困境是客观存在的，未来它怎么应对，也不会因为新东方和英孚的表态有太大的改变。对于因华尔街英语停业而受到影响的学员和员工而言，有了社会的援助力量，也是一种帮助和安慰。