河北衡水中学校长儿子被指“高考移民”

中国河北衡水中学校长郗会锁之子赴西藏报名高考，被指“高考移民”。西藏教育考试院称，郗某某户籍在藏但其父援藏未满三年，已取消其报考资格。

据澎湃新闻报道，名为《衡水中学校长郗会锁的儿子郗某某涉嫌高考移民》举报文章指出，衡水中学党委书记、校长郗会锁之子郗某某高中三年学习生活一直在衡水中学，却于2021年赴西藏参加高考。举报称，此举涉嫌违反西藏、河北两地的教育厅相关政策以及教育部的相关规定。

公开报道显示，郗会锁于2018年6月前后担任河北衡水中学党委书记、校长。2016年7月至2018年4月任西藏阿里地区教体局党委委员、副局长。

记者通过权威人士调查核实到，郗会锁之子郗某某以援藏干部子女身份于2018年3月落户西藏阿里地区。

西藏阿里地区教育考试中心工作人员告诉记者，河北衡水中学校长郗会锁之子郗某某因郗会锁援藏未满三年，其子虽具备西藏户籍，但不符合报考相关政策，已取消郗某某高考资格。

西藏自治区教育考试院办公室工作人员确认，郗会锁之子郗某某2021年的西藏高考资格已被取消，且考生本人知晓此事。

就西藏自治区阿里地区教育考试中心取消郗某某高考资格一事，记者联系衡水中学校长郗会锁了解情况，截至发稿未获回应。