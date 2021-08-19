河南将再遇强降雨 要求紧抓城市内涝管控

河南省防汛抗旱指挥部办公室昨（18日）晚专门发出紧急通知，要求各地各有关单位切实做好即将到来的三轮强降雨过程防范应对工作。

据澎湃新闻报道，河南省气象部门预报，19日下午到夜间，安阳、鹤壁、新乡、濮阳、三门峡、洛阳降水量25～45毫米、局部70～100毫米，局地伴有7-8级短时大风；22日黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、许昌、商丘等地部分县市有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨，大部地区降水量70～100毫米，部分县市150～180毫米，局部可达200～300毫米，最大小时雨强70～90毫米；24到26日，降水主雨带将位于江淮一带，河南省淮河流域多降水天气。

在河南省防汛抗旱指挥部办公室提出的多项要求中，明确强调了要“抓细抓实城市内涝管控措施”。

具体措施包括：要提前预置救援力量，重点做好城区低洼易涝点和主次干道应急排涝，严防溺水、触电等灾害事故；对桥涵、下穿通道和积水路段要设置警示标志，安排专人值守，及时疏导交通，坚决杜绝车辆、人员进入危险区域；对城市路面交通、地铁轨道交通要加强管控，必要时实施交通管制措施；要依据雨情，倡导不涉及城市运行的所有人员实行弹性和错峰上班、减少人员流动，最大限度减轻灾害损失等。

7月河南省遭遇极端强降雨，特别是7月20日郑州市遭受特大暴雨灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。在8月2日下午举行的新闻发布会上，河南省政府新闻办通报称，截至8月2日12时，特大洪涝灾害已致302人遇难，50人失踪。

据《郑州日报》报道，面对新一轮强降雨，中共郑州市委书记徐立毅指出，要保持高度警觉，充分认识当前郑州市防汛形势的严峻性，坚决克服轻敌、麻痹、侥幸思想，宁可信其有、不可信其无，宁可信其重、不可信其轻，宁可十防九空、不可失防万一，迅速行动、做足准备、严密防范，坚决守牢安全底线。

“要从‘7·20’特大暴雨灾害中分析我市防汛抗灾的薄弱点、风险点，强化相应措施、补好短板弱项，进一步增强工作的针对性、有效性。”徐立毅说。