中国学者建议开征财产税

中国官媒《经济日报》头版今天刊登署名文章称，要进一步完善面向高收入群体的收入分配政策，建议适时开征财产税（如房产税、遗产赠予税等），调节高收入群体收入。

这篇文章的作者是浙江大学文科资深教授李实和研究员杨一心。

文章指出，在浙江这样的先富地区，高收入群体已经形成一定规模，高收入群体获得收入的机会或渠道远多于中低收入群体，收入机会并不完全平等。因此，在做好扩大中等收入群体规模、提升低收入群体收入水平的同时，要进一步完善面向高收入群体的收入分配政策。

对于如何调节高收入群体收入，作者提出了三条建议：

一是探索税收制度改革。目前，总体上看居民税负水平不低，建议在减免其他税种或降低税率前提下，适时开征财产税（如房产税、遗产赠予税等），调节高收入群体收入。

二是限制不合理收入。要继续完善国有企业高管“限薪”制度，健全薪酬分配制度；加快国有垄断行业内部薪酬分配制度和人事制度改革，使垄断行业职工工资水平逐步与劳动力市场价格接轨。此外，要限制公权力对经济干预，消除灰色收入来源。

三是建立健全回报社会的激励机制。建议继续探索慈善的激励机制，创造更加有利于慈善事业发展的宽松环境，引导和激励更多的高收入人群成为慈善事业的主体力量，从而更好发挥第三次分配对于改善收入分配的作用。

中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区。文章指出，在浙江建设收入分配制度改革试验区，最终是为在全国推动收入分配制度改革探路。



