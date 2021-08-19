李克强考察河南提郑州特大暴雨灾害追责

中国总理李克强在河南考察时说，要对郑州“7·20”特大暴雨灾害中的失职渎职行为问责追责。

中国政府网官方微博昨天发布两条关于李克强到河南滞洪区看望受灾群众，以及到访郑州地铁5号线受灾现场的视频。

视频显示，李克强在郑州地铁5号线隧道内对在场人员说，向遇难者哀悼同时，也要痛定思痛、吸取教训，怎么能够做好，特别是要把城市的“里子工程”摆在更加突出的位置。

他说：“搞好‘里子’工程，首先是安全工程，所以建设的标准，要汲取这次的教训，要强化预警和应急疏散机制，这就是我们一再强调的，一旦有特大或者极端的预警情况，该停就停，该关就关，生命至上，避险为要。”

李克强也说，这件事情在全社会引起很大的影响，国务院也成立了郑州7·20特大暴雨灾害调查组。

他说：“要实事求是，把各方面情况调查清楚，与此同时，对失职渎职行为要问责追责，警醒后人，也是给社会一个交代，回应人民群众关切。”

河南上月遭遇特大暴雨灾害，当地政府上月2日通报，灾害导致302人遇难，30人失踪。受灾最严重的郑州市有292人遇难，其中郑州地铁5号线因暴雨导致的突发淹水，导致14人遇难。

中国国务院8月2日宣布，成立河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查组，对灾害应对过程进行调查评估，总结灾害应对经验教训，提出防灾减灾改进措施，对存在失职渎职的行为，将依法依规予以问责追责。目前调查结果尚未公布。

另据中国政府网消息，李克强昨天下午也到河南新乡卫辉市，考察卫河决口堤段修复进展情况。