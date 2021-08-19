台退役将领：在台美国军人估计只有300至450人

台海军退役中将兰宁利在面簿贴文说，目前在台的非建制美国军人，估计约在300到450人之间。他批评美国共和党参议员科宁（John Cornyn）指，这位参院情报委员会的重要成员竟说出如此离谱而不知轻重的情报，不排除是有心人故意喂给他的。

据联合网报道，兰宁利指出，科宁不仅曾经担任过美国共和党在国会参议院的党鞭一职，更为重要的是，他目前还是美国国会参议院情报委员会的重要成员之一，所有美国军方和政府的重要情报他都应该知晓。

兰宁利贴文指出，以美国参议院情报委员会的重要成员对情报的了解如此的不进入状况，难怪此次美国对阿富汗的情报判断会发生“世界级的误判”。此次阿富汗被美国无情的抛弃，虽然台湾尽一切可能轻描淡写，以不能类比为借口文宣主打“台湾绝非阿富汗”。

他质疑说，台湾如果有3万美军，“请问是什么建制？是多少个旅？还是多少个营？”如此庞大的兵力，武器装备集结在哪里；指挥官势必要上将编阶，谁在台湾见过美军上将；供应这3万驻军势必还有极庞大的后勤支援设施与人员，在哪里？

兰宁利估计，目前在台的非建制美国军人，估计约在300至450人之间。

联合网在报道中写道，除去每年轮训来台的现役军人外，固定驻台的美国军人，都集中在美国在台协会台北办事处（AIT/T），人数约有10余人。

美国在台协会台北办事处（AIT/T）内设有“安全合作组”与“联络事务组”，由现役美军负责台美军事交流事宜。联络事务组长是陆军上校，下辖有陆、海、空军中校事务官三人，陆战队少校事务官一人，总计五人。

安全合作组长同样也是陆军上校，下辖陆海空小组与训练办公室，每个小组有两到三名军职或国防文官，人数比联络事务组多。美国国防部会按资深律定AIT驻台美军军官为驻台资深军事代表，大多时候是由安合组长担任。