调查组进驻 河南省委书记表态：绝不隐瞒推诿

中国国务院河南郑州特大暴雨灾害调查组已进驻河南，调查组组长、应急管理部部长黄明要求查清问题短板、厘清相关责任，对失职渎职行为将移交纪检监察机关追责问责。中共河南省委书记楼阳生表态强调绝不隐瞒推诿、绝不弄虚作假，全力做好配合调查工作。

综合《新京报》《河南日报》报道，国务院河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查组进驻动员会昨天（20日）在郑州召开，部署全面开展调查工作。

河南省上月遭遇大暴雨，引发大规模洪灾，省会郑州在暴雨后发生地铁灌水和京广路隧道淹水事故，官方本月2日通报说，截至当天，河南洪灾已致302人遇难，50人失踪，其中郑州市有292人遇难。

中国国务院本月2日决定成立调查组，对郑州暴雨灾害进行调查，并派出前期工作组，在落实疫情防控要求前提下开展相关工作。

据报道，国务院调查组组长、应急管理部部长黄明昨天在动员会上讲话，通报调查安排、提出工作要求。

黄明说，要深入查明灾害原因，深入反思在贯彻新发展理念上的差距，深入谋划推进防灾减灾救灾工作，下决心下功夫提高灾害防御应对能力和城市安全保障水平，不断推进应急管理体系和能力现代化。

黄明强调，这次开展全域性综合灾害调查，既充分肯定干部群众为防汛救灾所付出的艰苦努力，也实事求是地复盘灾害过程、查清问题短板、厘清相关责任，并提出改进和完善的政策措施建议；对存在失职渎职的行为，依法依规移交纪检监察机关追责问责。

他还说，希望河南省、郑州市各级党委政府和干部与国务院调查组齐心协力做好这次调查，以实实在在的成效回应社会关切，给党和人民一个负责任的交代。

楼阳生在会上作了表态讲话。他说，要提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，统一到国务院调查组各项要求上来，主动配合调查，诚恳接受监督，深刻汲取教训，系统查漏补短。

他还说，要把绝不隐瞒、绝不推诿、绝不弄虚作假作为政治纪律，全力做好配合调查工作；要坚持边查边改，对调查组指出问题立行立改、真改实改。

楼阳生表示，要全面深刻检视，科学研究、着力解决防灾抗灾减灾救灾中的突出问题，对调查中发现的失职渎职行为，依法依纪依规追责问责。