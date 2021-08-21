拜登提名前副国务卿伯恩斯出任美驻华大使

白宫昨天表示，美国总统拜登已提名资深外交官伯恩斯(Nicholas Burns)出任美国驻华大使，这表明在美中关系日益紧张之际，美国政府可能寻求让这一角色发挥更核心的作用。

综合路透社和白宫网站报道，现年65岁的伯恩斯是一名履历丰厚的外交官，在美国外交部门服务长达27年之久，横跨里根到小布什四任政府，一路官至国务院第三号人物，具有非常丰富的职业外交经验。

他曾在克林顿政府时期担任美国国务院发言人，和驻希腊大使；在小布什政府时期，曾担任美国驻北大西洋公约组织（NATO）的大使，并曾组织NATO各国共同应对2001年911事件给西方带来的冲击，后担任国务院政务次卿。

现为哈佛大学肯尼迪政府学院外交和国际关系教授的伯恩斯会说流利的法语，并熟悉阿拉伯语和希腊语。

伯恩斯与拜登关系也很密切，曾担任其竞选活动顾问，且多年来一直与拜登最信任的一些顾问密切合作，其中包括国务卿布林肯(Antony Blinken)。

提名伯恩斯标志着美国驻华大使这一角色的转变。过去10年，该职位一直由前政客担任，而不是经验丰富的外交官。

报道称，如果得到参议院确认，伯恩斯将在两国关系处于几十年来最低点之际前往中国。自去年10月美国前总统特朗普任命的布兰斯塔德(Terry Branstad)离职后，美国驻华大使的职位一直空缺。