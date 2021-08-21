农民工带九岁儿子买耐克疑遭歧视 店方回应：涉事员工已被辞

云南一名农民工本月13日带孩子们在昆明耐克店买衣服时疑似遭到店员歧视。据称店员不仅抢走孩子已经挑好的衣服，还与其妻发生争执甚至肢体冲突。该农民工事后进行投诉。 一名相关负责人在事隔近一周后回复电话道歉，公司工作人员之后受访表示，涉事店员已被开除。

根据极目新闻报道，这名44岁的农民工毛治高称，他和妻子常年在云南省玉溪市元江县打工，孩子们则留在老家吉利镇上学，他说，“一年到头，见孩子们的次数屈指可数。”

今年趁着孩子们放暑假的机会，毛治高特地将三个孩子从昭通接到了玉溪相聚。“三个孩子成绩都不错，我很早就答应了要给他们买几件新衣服。”毛治高说，在送孩子们返程之前，夫妻二人带着孩子赶到了更加繁华的云南省会昆明购买衣服。

毛治高透露，当时三个孩子经过商量后，得出了一致结论，都想要人生中第一件耐克牌衣服。于是选择了一家昆明的耐克店。

当天毛治高穿着一件灰色短袖T恤，T恤下摆处还有破洞，脚上则是一双老式的黑色布鞋。他回忆，自己刚走进店内，就感受到了并不友好的目光，有店员在看向他时，流露出藐视的神情。

毛治高表示，平时在工地上，大家对穿着都不太讲究，进店穿的那双黑色布鞋，是今年年初花15元（人民币，下同，约三新元）买的，那件灰色T恤也只花了20元钱。

毛治高说， 最初小儿子看中了两件衣服和一双鞋，但没有合适的码数，便寻求工作人员帮助，然而工作人员一脸不耐烦地说“没有”。

之后小儿子一脸委屈的跑到毛治高身边，经询问得知，孩子手中拿着两件已经选好的衣服，却被一名女店员抢走，并重新挂在了衣架上，“当时孩子眼里泪水直打转。”

毛治高说，他的妻子第一时间找到店方进行理论，他们希望当事女店员能够向孩子道歉，但对方态度很差，他们不想惹麻烦，便想换一家店去买衣服，却在这时听到对方骂骂咧咧，“嘴里的脏话越骂越难听。”

随后他的妻子与当事女店员发生了肢体冲突，妻子脖子上有几处被对方抓伤。冲突发生后，民警很快赶到了现场进行调解。在警方帮助下，毛治高夫妻看到了监控录像，但毛治高称，那段监控视频并不清晰，只能确定小儿子在选衣服时，女店员从孩子手中拿走了衣服。

毛治高事后第一时间向耐克公司方面进行了反馈，但直到六天后才接到了一名自称是耐克公司云贵地区区域经理的工作人员电话，对方在电话中向他们表达了歉意，并邀请他们再次前往事发店面。毛治高和妻子拒绝了对方的提议：“我们希望耐克公司方面能够出一份书面的道歉信。”

根据电话录音记录，对方称当事女店员可能已经不在（公司），并说作为一个大品牌，他们也不希望有影响品牌形象的人。

该店一名值班经理受访时说，事发当天她并不在店内，因此不清楚事情的来龙去脉。针对涉事女员工是否被处理一事，该值班经理称，事发当天涉事女员工已被辞退，并称该女员工已在店里工作了几年，“平时她并非那种好斗的性格。”

对于毛治高的遭遇，许多网民表示同情和愤慨，指涉事女员工“狗眼看人低”，想找优越感，也批评耐克公司的道歉不诚恳，高高在上。还有网民质疑，为何要买耐克而不支持中国品牌，不过很快被其他网民指出是因为“孩子想要”。