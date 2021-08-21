2021福布斯中国名人榜前十均为艺人

《福布斯》中文版公布2021年中国名人榜，排名前十均为艺人；此外，从年龄分布看，90后占榜单近一半。

根据福布斯中国网站报道，榜单选取了2020年7月1日至2021年6月30日间，在各自领域具有优异表现的演员、歌手、主持人、导演、作家、模特、运动员等中国大陆与港澳台名人（不包括商业名人）作为候选人，通过包括商业价值和作品影响力在内的多个维度，对各个候选人进行综合排名，最终成榜。

福布斯介绍称，商业价值是对名人在过去一年的工作内容和数量等情况，做出直观体现。作品表现及名人个人在其领域内的正向影响力，是本次榜单的主要考核依据之一。同时，微博/微信指数，则反映出其上一年的曝光度与大众关注度。

在年龄分布上，1990年往后（含1990年）出生的名人数量达到44人，占到总人数的近一半，成为今年度榜单上当之无愧的中坚力量。其中90后上榜者为29人，95后上榜者有9人，00后上榜者6人，与去年持平。

相较去年，今年共有18位“新面孔”上榜，其中，女性比男性多两人。总体来看，男女性名人的数量比在今年有所缩小。但依然，较女性名人而言，男性更易成名，收入也更高。

此次榜单中，20岁的易烊千玺凭借多部口碑作品再登榜首，首度执导电影《你好，李焕英》即成为全球单片票房最高女导演的贾玲排名第三。被誉为音乐圈“不老神话”的华语歌曲天王周杰伦排名第五。

