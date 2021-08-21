港支联会副主席邹幸彤：目前没任何解散决定

以“结束一党专政”为纲领之一的香港支联会，屡传会被取缔的消息，数月前不少成员团体陆续退出。支联会副主席邹幸彤接受质询时透露，支联会现仍有约百多个成员团体，目前无解散的决定，但会审时度势。

根据《星岛日报》报道，最近退出支联会的社区组织协会昨日发表声明，表示已经退出支，亦已不再是支联会成员团体。声明还表示，社协在过去20多年间，一直没有参与支联会工作，亦未有出席支联会会议。

邹幸彤接受质询时表示，支联会目前仍有约百多个成员团体，但承认近三个月有成员团体退出，不过一直以来都有成员团体加入或退出，有成员团体退出也是正常情况。

被问到支联会成员团体是否可以一直没有参与支联会的工作，邹幸彤指出，参与支联会工作与否属成员团体的权利，成员团体可选择不履行。前支联会秘书长蔡耀昌，亦以个人身分表示，一个成员团体选择参与组织工作程度的多与少，完全属该团体的自由。

对于支联会会否考虑解散，邹幸彤指目前没有解散的决定，会一直审时度势，因应时局作出相应的应对措施。

支联会上月已因应政治法律风险的增加，宣布“策略性减少”常委数目，减半至仅剩七人，并在上月底全面遣散所有职员。支联会的创会成员之一、日前宣布解散的教协，也于六月底退出支联会。

