深圳一幼儿园连通在建地下“会所” 当地官方称已要求停工并正调查

针对有家长反映深圳南山区一所民营幼儿园地下有通道直通正在装修的“会所”，深圳市南山区桃源街道规划土地监察队相关负责人表示，他们曾多次前往实地进行过调查，已口头要求开发商停止地下“会所”的施工。至于家长所质疑的地下“会所”及其地面部分建筑的合法性，街道已会同规划部门开展调查。

根据澎湃新闻报道，深圳南山区宝能城幼儿园的孩子家长反映称，该幼儿园通知家长今年9月将正式开学。而家长们周三（18日）参加幼儿园开放日时意外发现，幼儿园的儿童游乐设施里竟藏有一处地下通道。通道的另一头，则是正在装修的ktv包间、泳池和桑拿房等娱乐设施，俨然是一处隐秘的地下娱乐“会所”。

“地下通道的入口在幼儿园一处室外游乐设施下面，门口有一扇木栅栏门。当天我们顺着楼梯走下去以后，穿过杂乱的通道，看到里面正在装修各种娱乐设施，有KTV包厢、泳池和桑拿房。”家长代表李女士回忆，当时地上堆放的板材上也标有“会所”的相关字样，而“会所”的楼上便是紧邻着幼儿园的一幢三层小楼。

李女士所说的三层小楼，紧邻宝能城幼儿园，门口装有一扇黑色铁门，在其四周还筑有围墙与幼儿园分隔开来。李女士说，该建筑在完工后曾引起过多位家长的质疑。今年6月，家长们向深圳12345热线反映了相关情况。

“南山区规划土地监察局回应称，该地块开发商涉嫌未经审批建设楼房，桃源街道规划土地监察队也对公司开具了《协助调查通知书》。”李女士介绍。

但当家长们周三再次联系南山区规划土地监察局，得到的答复却是：经过桃源街道规划土地监察队现场查看后，初步认定该建筑为幼儿园配建的教师培训中心。

“幼儿园的教育用地下面竟然建起了桑拿房、游泳池、KTV包厢，这让我们家长很难理解了。更何况地下通道还直接与幼儿园内部相连，如果有社会人员从这里直接闯入幼儿园，后果不堪设想。”实地看过在建的“会所”后，另一名家长闫女士感到十分气愤，她不敢相信“教培中心”内竟然建起了“会所”。

南山区桃源街道规划土地监察队相关负责人昨天受访时说，街道规划土地监察队多次前往现场进行调查，确实发现了类似“会所”的设施。“开发商给我们的解释是，这里是幼儿园配建的教师培训中心，是为了更好地保障今后幼儿园的运营。”该负责人表示，在实地检查中，他们也看到了此处有设置舞蹈房、多功能厅等设施，但由于装修还未完成，只有待项目完工使用后才能判断地块的功能和用途是否发生了改变。

多位家长称，宝能城幼儿园园长在8月18日幼儿园开放日上回应家长的质疑，称儿童设施下的通道为人防工程，并且强调隔壁的三层建筑确实为幼儿园配建的教培中心。目前，在家长们的强烈要求下，园方已经用绳索将通道入口处的栅栏门进行了封闭。

家长们前天就此事前往南山区教育局。“学前教育科的领导告诉我们，目前宝能城幼儿园还没有得到教育局的招生批复，按正常情况今年9月1日无法开学。但教育局未就幼儿园地下在建‘会所’的合法性予以回应。”家长邓女士说。

从深圳市教育局网站发布的《2020-2021学年深圳市幼儿园办学基本信息公告》来看，确实没有深圳市南山区宝能城幼儿园的相关信息。

该幼儿园负责人电话至截稿前无人接听。

作为一家民营幼儿园，宝能城幼儿园由深圳华赢置业有限公司建设。深圳华赢置业有限公司宝能城项目部副总经理叶宗彬前天受访表示，幼儿园教培中心的地下部分并非开发商所为。“在幼儿园获得资质之前租给了一位私人老板做培训机构使用，这部分是其自行建造的。”

叶宗彬称，开发商目前已经开始着手对地下娱乐设施进行拆除。“因为拆除需要耗费一定的时间，目前为了保证幼儿园的正常运行，我们将对幼儿园与待拆除部分之间进行物理分隔。后续幼儿园旁的三层小楼将继续用作配套的教培中心。”

对于幼儿园招生资质的问题，叶宗彬也坦言，目前区教育局对此事非常重视，开发商也在积极跟进。“待物理分隔完成后，招生资质应该就可以拿到了。”