扬州新增病例连续六天降至个位数

自本轮疫情以来，作为江苏抗疫主战场之一的扬州的新增本土确诊病例降至低点，连续六天保持在个位数。

根据澎湃新闻引述江苏省卫健委今天消息，江苏昨天新增本土确诊病例一例，在扬州市。 至此，扬州的单日新增确诊病例已经连续六天保持在个位数。

扬州这一轮疫情已经延续了24天，目前累计报告本土确诊病例567例。最近六天，扬州的新增确诊病例分别为6、3、6、3、2、1例。

江苏省委书记娄勤俭昨天在扬州检查调研疫情防控工作期间表示：“在国务院工作组的直接指导和（江苏）省（扬州）市共同努力下，扬州疫情防控取得了积极进展，新增本土确诊病例连续五天保持在个位数，连续两天社会面清零，正逐步走向可知可控。”

据《新华日报》报道，娄勤俭也指出，必须清醒认识到风险仍然很大，特别是隔离管控人员的发病潜伏期尚未结束、集中隔离点规范管理的任务繁重艰巨、社会面上病例散发的风险还没彻底消除、老人和小孩患者的救治难度大，疫情防控不能有丝毫松懈。

江苏省省长吴政隆在昨天举行的疫情防控调度会上表示，连日来，全省全市各项工作从严从紧，推动扬州疫情防控总体趋稳向好，取得重要阶段性成果。当前，疫情规模性扩散风险在降低，但零星散发风险还不能完全排除，疫情防控仍处于非常关键时期，疫情反弹的风险依然存在。

吴政隆也同样指出，要坚决杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，不断抓薄弱、堵漏洞、防风险，尽快打赢扬州疫情防控战。