台文化部呈请总统明令褒扬“电影教父”李行

被誉为“台湾电影教父”的导演李行，前天因心肺衰竭病逝于台北，享耆寿91岁。对于李行导演的辞世，台湾文化部长李永得表达深切的哀思与敬意，并将呈请总统明令褒扬。

根据联合新闻网报道，李行1930年生于上海，从1959年拍摄第一部台语片《王哥柳哥游台湾》风靡全台之后，开启近70年的导演生涯，其他作品包含《秋决》、《养鸭人家》、《汪洋中的一条船》、《小城故事》、《海鸥飞处》等，不论是生活励志、健康写实、琼瑶小说爱情故事、文化与伦理等主题的各类电影，皆引领台湾电影潮流，一生足以堪称为台湾的电影史。

同时，李行也不遗余力推动两岸电影交流、电影修复及保存，1989年“中华民国电影导演协会”成立，李行获推选为首届理事长，隔年再任金马国际影展执行委员会主席，并于1993年担任金马执委会主席期间，促成大陆影人正式组团参加金马奖，让金马奖在华语电影更具指标地位。

台湾文化部指出，李行曾获得三次金马奖最佳导演，执导作品有七部获得金马奖最佳剧情片，其于第32届金马奖获终身成就奖后，成立李行工作室，誓做电影终身义工。

李永得表示，李行导演活跃影坛多年，成就台湾电影的荣景，是台湾电影产业发展的重要推手，其对电影的热切情怀与无数经典作品，将带给世人无限想念。

