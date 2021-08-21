鸿星尔克向河南博物院捐款再登热搜

中国运动品牌鸿星尔克再次向河南地区捐款，捐款100万元（人民币，下同，约20.9万新元）给河南博物院供用于灾后重建。

河南博物院昨天（20日）在其官方微博发布消息说，鸿星尔克向河南博物院捐赠的100万元，将全部用在该院灾后重建工作中。

河南博物院发文说，“一个月前的今天，一场特大暴雨让郑州陷入了前所未有的危机；一个月后的今天，郑州又站在抗‘疫’的前线。这场‘涝疫接核’的战役我们打的确实不轻松，但我们知道，我们不是自己在战斗！”

河南博物院还转发了鸿星尔克官微的博文，文中写道，“我淋过雨，所以也想给别人撑把伞”。

河南省上月发生特大暴雨与洪灾，这是鸿星尔克第二次向河南地区捐款。7月21日，鸿星尔克宣布通过郑州慈善总会、壹基金紧急捐赠5000万元物资，驰援河南灾区，被网友捧为“国货之光”，引发网友的“爱国式消费”，旗下产品销售额暴增。

此次鸿星尔克再次捐款100万的消息也很快登上微博热搜第一，不少网友纷纷留言为鸿星尔克加油，纷纷“为国货点赞”，希望这种良心国企能做大做强。

有网友建议河南博物院与鸿星尔克推出联名款产品，河南博物院随后在评论区透露，和鸿星尔克的联名款已经在“路上”了，“敬请期待”。

还有网友在河南博物院配发的捐款图片中发现，捐赠横幅上写着“携全国网友捐赠”的字样，此举被网民赞许“格局大”，纷纷表示要支持国货，再次“买爆”。