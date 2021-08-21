湖南“操场埋尸案”将拍成电影 受害者家属拟起诉片方

曾轰动一时的中国湖南新晃“操场埋尸案”破案后，有制片方宣布将拍成电影《操场》，该案被害人家属称制片方未获家属授权，担心事件被胡乱改编。

据红星新闻报道，被害人邓世平家属昨天（20日）委托律师发布声明，称改编电影《操场》未获授权，被害人亲属委托律师沟通后，制片方至今仍置之不理，将择日起诉片方。

据此前报道，电影《操场》的制作公司是浙江漫光年影业有限公司、青果影业（厦门）有限公司以及北京五元万象影业有限公司；导演是阿年，为犯罪题材电影；开机时间为今年10月。

影片在中国国家电影局的备案公示信息显示，该片备案立项号为影剧备字 [2020]第1885号；片名《操场》；备案单位浙江漫光年影业有限公司；备案结果是同意拍摄。

影片故事梗概是，新光县第一中学操场改扩建工程监理董一民老师，拒绝豆腐渣工程的“合格验收”，被包工头杜立青及其同伙杀害并埋尸操场下。在中央督导组领导下，公安部门打掉以杜立青为首的“涉黑涉恶犯罪团伙”，给社会一个公平交代。

被害人邓世平的女儿邓玲本月11日接受红星新闻采访时说，《操场》团队没有通过家属授权，她担心事件被胡乱改编。随后，委托周兆成为代理律师处理影片改编可能涉及的侵权纠纷。

《操场》导演阿年本月13日在微博回应称，创作团队本着“尊重事实，恰当艺术加工”的创作手法，在相关部门的支持下，翻阅了与该案相关的所有卷宗，根据司法裁决等相关事实依据进行创作，创作了剧本《操场》。

阿年还说，剧本着眼于案件侦破过程，内容核心在于政法系统及各级公安干警在扫黑除恶专项行动中坚持除恶务尽，剧本体现了本案的基本原貌，经过各个部门的复查、同意，并无扭曲事实、胡编乱造。

律师周兆成昨天表示，作为代理律师，他注意到制片方“阿年导演的最新回应”，他认为文中大谈特谈《操场》电影的“创作思路和想法”，但是避重就轻，继续无视“电影未获得被害人亲属授权的事实”。

周兆成还说，他已与案发地新晃县有关部门沟通，证实制片方并未与当地进行任何沟通，也未获得当地有关部门的支持。同时，也证实办理该案的司法机关从未提供任何卷宗材料给制片方翻阅。

据报道，邓世平的妻子谭春华在获悉《操场》电影即将开拍后，联想到16年前丈夫埋尸操场的场面，抑郁病发，一度被送医急救，目前身体已无大碍。

邓玲说，父亲的精神值得敬佩，改编电影应该注意家属感受，但目前制片方仍然未和他们沟通，他们不是要钱，要的是最基本的尊重。

“操场埋尸案”是湖南省新晃县扫黑除恶专项工作破获的“案中案”，于2019年6月20日被揭发，当地公安局在侦查一个涉黑团伙时，发现团伙成员之一杜少平也涉嫌杀害2003年失踪的一名中学职工邓世平，并将他埋尸校园操场下。警方当时在涉案校园操场挖出一具遗体，正是失踪的邓世平。

案件当时引起舆论震怒，当年11月，19名涉案公职人员被处分，罪犯杜少平犯过后因故意杀人等罪被判死刑，并于2020年1月被执行死刑。