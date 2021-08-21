上海两天五例确诊 均涉浦东机场

中国上海市过去两天新增五起冠病确诊病例，均与浦东机场相关。

据上海市政府新闻办公室官方微博“上海发布”消息，上海市卫健委主任邬惊雷今天（21日）在新闻发布会上通报，上海市20日报告两例本土确诊病例，目前在上海市公共卫生临床中心隔离治疗，病情平稳。

邬惊雷说，对集中隔离观察的确诊病例密切接触者连夜排查，今天发现三例轻型确诊病例，已转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗。

昨天报告的两人分别是在浦东机场为境外货机服务的外航机械工程师，及在境外货机作业区的工作人员。今天报告的三人则均为为浦东机场境外货机作业人员。五人都已全程接种疫苗。

邬惊雷说，截至今日10时，此次浦东本地疫情已累计排查到在上海市的密切接触者120人，均已集中隔离，除上述三人核酸检测阳性，其余117人核酸检测结果为阴性。

上海市浦东新区祝桥镇千汇路280弄千汇苑一村小区和浦东新区祝桥镇千汇路1000弄祝和苑北区已被列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。

另据澎湃新闻报道，对于当前情况下航空出行是否受影响的问题，上海市交通委副主任王晓杰今天说，浦东机场坚持客机和货机保障严格分离、境外航班和国内航班保障严格分离原则，实施严格的“人、物、环境同防”疫情防控闭环管理，目前浦东机场客运航班运行正常，对航空出行总体不会有大的影响。

王晓杰表示，目前货运航班保障受到一定影响，浦东机场正组织力量为货运航班提供最大限度服务保障。