赵少康：台湾应雪中送炭接纳千名阿富汗难民

台湾资深媒体人、中广董事长赵少康今天（21日）喊话民进党政府应“雪中送炭”，向美国提出愿意帮美接纳1000名阿富汗难民。

美国撤军后阿富汗迅速变天，重创美国领导公信力，也在台湾引发自危情绪，担心“今日阿富汗，明日台湾”。

赵少康本月15日曾在面簿（Facebook）贴文，感慨形容阿富汗是台湾的前车之鉴，强调台湾要靠自己，不能自欺。他今天再次在面簿发文说，既然全世界都在批评、责怪美国粗暴的从阿富汗撤军，唯独民进党死命维护美国，把质疑美国的人都打成“失败主义者、中共同路人”，“光是嘴说无路用”，建议台湾干脆雪中送炭，“向美国提出愿意帮美国接纳1000名阿富汗难民，引进新移民、拓展新文化”。

赵少康说，做为美国坚定的盟友以及发挥人道主义的精神，台湾本应该接纳更多的阿富汗难民，但台湾地狭人稠，心有余而力不足，贸然引进太多难民，恐怕民众不易接受。

他建议说，因塔利班歧视女性，剥夺女性受教权，台湾可以优先接纳1000名阿富汗女性到台湾继续接受教育，实现她们完成学业的梦想和权利，协助她们寻找适当的工作，这样既能彰显台湾善尽国际公民的责任，也可略解美国的尴尬处境。

他还提议，台湾也可以邀请诺贝尔和平奖得主马拉拉到台湾演讲，声援阿富汗女性，“支持美国的民进党朋友，应该会尽力促成吧？”