全球第四代核电技术首个商业化示范项目在山东装料

中核集团今天发布消息，中国科技重大专项——全球首座球床模块式高温气冷堆核电示范工程首堆正式开始装料。这也是中国具有完全自主知识产权的第四代核电技术商业化示范项目的重大节点。华能集团前一天称，石岛湾高温气冷堆核电站示范工程获国家核安全局颁发《核设施运行许可证》，标志着该工程已通过运行前的核设施安全许可审批。

根据澎湃新闻报道，首次装料是核电工程并网发电、商运前最重要的环节之一，是核电工程中有核试验和无核试验的分界点。高温气冷堆核电示范工程计划于今年年底实现首次并网发电。

位于山东荣成的高温气冷堆示范工程装机容量20万千瓦，于2012年12月开建，由华能集团牵头建设，华能山东石岛湾核电有限公司负责建设与运营，石岛湾核电公司的三方股东包括华能核电开发有限公司、中核集团所属核建高温堆控股有限公司及清华控股有限公司。

石岛湾项目是全球首座球床模块式高温气冷堆，也是全球首次将第四代核电技术商业化的示范项目。据了解，有别于当前全球主流堆型压水堆，高温气冷堆是国际核能领域公认的第四代核能系统中的候选堆型之一。第四代核电技术的设计理念是大幅减少核废料、更充分利用铀资源，以进一步提高核电站的安全性和经济性。

