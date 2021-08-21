帕劳新增两起确诊案例 台外交部：滚动式检讨防疫规范

帕劳出现两名冠病确诊案例。台湾外交部今天表示，根据掌握的讯息，两名确诊者是从美国关岛入境的帕劳人，并非外籍旅客，外交部及台湾驻帕劳大使馆与帕劳政府对于相关发展一直保持密切联系，外交部在获报后，已于第一时间通报指挥中心。

根据联合新闻网报道，台湾外交部表示，帕劳卫生部今天上午发新闻稿说，有两位于本月15日自关岛入境帕劳的旅客，在入境后第五日所进行的冠病病毒PCR检测呈现阳性确诊反应，帕劳政府立即采取应变措施，包括隔离这两名旅客以及匡列曾有接触史的相关人员进行采检，目前所有人员PCR采检结果均为阴性，帕劳并将依检疫规定在隔离第10天后再次采检。此外，帕劳政府也在本日重启“紧急应变中心”（Emergency Operations Center），扩大执行疫调并追踪详细接触史，密切监控疫情发展。

台湾外交部说，根据掌握的疫调结果，两名确诊者均为帕劳人，并非外籍旅客，且入境前均已遵守帕劳政府的检疫规定，施打完整的疫苗且经过14天以产生保护力，另外必须在登机前72小时内进行PCR检测，结果呈现阴性才可登机赴帕劳，目前掌握两名确诊案例进入帕劳后活动范围不大，接触者有限，且相关接触者采检结果均为阴性，研判帕劳疫情似并未扩散。帕劳方面目前已持续扩大执行疫调，并与美国“疾病管制与预防中心”（CDC）保持密切联系，依照CDC的建议办理疫调。

台湾外交部表示，台湾相关单位对帕劳出现确诊案例及其后续发展情形都有掌握。有关台帕观光旅游的防检疫事宜将由指挥中心依防疫考量滚动式检讨，在必要时修订相关检疫规范，以维护民众健康。在防疫优先的前提下，台帕旅游的相关规范将遵照指挥中心公告的原则办理，外交部提醒近期规划赴帕劳旅游的民众随时注意指挥中心的公告。