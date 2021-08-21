广东疾控研究显示全程接种中国产冠病灭活疫苗对德尔塔毒株有效

《中国疾病预防控制中心周报(英文)》昨天在线刊登了广东省疾控中心一项对德尔塔病毒毒株灭活疫苗有效性的研究报告。研究结果显示，中国产冠病灭活疫苗对德尔塔毒株引起的冠病感染者提供了良好的保护，这一结果与针对原冠病病毒毒株的灭活疫苗三期临床试验结果一致。

根据健康时报客户端消息，研究结果还显示，在18岁及以上人群中，完成全程疫苗接种(即第二次接种后14天，两次接种间隔21天以上)对冠病轻型和普通型患者的疫苗保护率约为78%和70%，对重症患者的疫苗保护率为100%。

相比之下，未完成全程接种的疫苗保护力效果甚微。仅接种单剂次疫苗的轻型和普通型患者的疫苗保护率分别为1.4%和8.4%，不过，没有出现重症和危重症病例，而未接种疫苗的密切接触者有19例严重或危重症病例。

该研究强调，需要两剂灭活疫苗才能起到保护作用。完成第一剂接种的个人应尽快接受第二剂接种。

中疾控指出，随着冠病大流行，新出现的变异毒株在传播能力、不同年龄组的传染性和疾病严重程度方面存在差异。由于疫苗是预防冠病感染的重要途径，因此持续评估其效果至关重要。广东省疾控中心的研究是一个很好的例子，提供了中国产冠病灭活疫苗的真实有价值的信息。